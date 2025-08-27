Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова - РИА Новости, 27.08.2025
17:30 27.08.2025 (обновлено: 17:32 27.08.2025)
Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова
происшествия
москва
курская область
владимир базаров
белгородская область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следствие просит избрать меру пресечения гендиректору компании "Еврострой" Эдгару Херимяну, предполагаемому сообщнику врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области."Материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта по делу, генерального директора "Еврострой", поступил в столичный суд. В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича", - говорится в сообщении.
происшествия, москва, курская область, владимир базаров, белгородская область
Происшествия, Москва, Курская область, Владимир Базаров, Белгородская область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следствие просит избрать меру пресечения гендиректору компании "Еврострой" Эдгару Херимяну, предполагаемому сообщнику врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.
"Материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта по делу, генерального директора "Еврострой", поступил в столичный суд. В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала