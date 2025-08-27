Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова

https://ria.ru/20250827/mera-2037924737.html

Следствие просит избрать меру пресечения гендиректору компании "Еврострой" Эдгару Херимяну, предполагаемому сообщнику врио замглавы Курской области Владимира... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следствие просит избрать меру пресечения гендиректору компании "Еврострой" Эдгару Херимяну, предполагаемому сообщнику врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области."Материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта по делу, генерального директора "Еврострой", поступил в столичный суд. В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича", - говорится в сообщении.

происшествия, москва, курская область, владимир базаров, белгородская область