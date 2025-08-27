https://ria.ru/20250827/mera-2037924737.html
Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова
Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова - РИА Новости, 27.08.2025
Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова
Следствие просит избрать меру пресечения гендиректору компании "Еврострой" Эдгару Херимяну, предполагаемому сообщнику врио замглавы Курской области Владимира... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:30:00+03:00
2025-08-27T17:30:00+03:00
2025-08-27T17:32:00+03:00
происшествия
москва
курская область
владимир базаров
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037920298_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_b1fbc5717352c96eccf53681814f3f52.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следствие просит избрать меру пресечения гендиректору компании "Еврострой" Эдгару Херимяну, предполагаемому сообщнику врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области."Материал об избрании меры пресечения в отношении еще одного фигуранта по делу, генерального директора "Еврострой", поступил в столичный суд. В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250825/bazarov-2037378218.html
москва
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037920298_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_a5fe76cb651478302d7c67f1c5e256c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, курская область, владимир базаров, белгородская область
Происшествия, Москва, Курская область, Владимир Базаров, Белгородская область
Следствие просит избрать меру пресечения предполагаемому сообщнику Базарова
Следствие попросило избрать меру пресечения главе "Евростроя" по делу Базарова