https://ria.ru/20250827/medvedev-2037867481.html

"Клинические русофобы". Медведев прокомментировал спор Польши и Украины

"Клинические русофобы". Медведев прокомментировал спор Польши и Украины - РИА Новости, 27.08.2025

"Клинические русофобы". Медведев прокомментировал спор Польши и Украины

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале спор между Польшей и Украиной из-за Волынской резни цитатой из произведения Николая... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T13:53:00+03:00

2025-08-27T13:53:00+03:00

2025-08-27T14:41:00+03:00

польша

украина

россия

дмитрий медведев

кароль навроцкий

николай гоголь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале спор между Польшей и Украиной из-за Волынской резни цитатой из произведения Николая Гоголя "Тарас Бульба"."Когда ругаются клинические русофобы — ляхи и бандеровцы, — это хорошо. Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским", — написал он.Медведев также привел цитату из "Тараса Бульбы". "Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…" — добавил Медведев.Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами в 1943-1945 годах. Ее кульминацией стали события 11 июля 1943-го, когда в один день нападению боевиков подверглись порядка 150 польских деревень.Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Поляки также зверски убивали украинцев — боевики Армии Крайовой под руководством опекавшегося британцами эмигрантского правительства в Лондоне за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор на Западной Украине.В июне тогдашний президент Польши Анджей Дуда подписал закон о признании 11 июля днем памяти поляков — жертв геноцида, устроенного ОУН-УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250827/navrotskij-2037835056.html

https://ria.ru/20250826/polsha-2037718451.html

https://ria.ru/20250826/zelenskiy-2037746473.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, россия, дмитрий медведев, кароль навроцкий, николай гоголь, в мире