"Клинические русофобы". Медведев прокомментировал спор Польши и Украины
Медведев прокомментировал спор Украины и Польши цитатой из "Тараса Бульбы"
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале спор между Польшей и Украиной из-за Волынской резни цитатой из произведения Николая Гоголя "Тарас Бульба".
Варшава неоднократно угрожала заблокировать вступление Украины в ЕС, если Киев откажется провести эксгумацию жертв Волынской резни. Президент Кароль Навроцкий также предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской.
"Когда ругаются клинические русофобы — ляхи и бандеровцы, — это хорошо. Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским", — написал он.
Медведев также привел цитату из "Тараса Бульбы".
"Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…" — добавил Медведев.
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами в 1943-1945 годах. Ее кульминацией стали события 11 июля 1943-го, когда в один день нападению боевиков подверглись порядка 150 польских деревень.
Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Поляки также зверски убивали украинцев — боевики Армии Крайовой под руководством опекавшегося британцами эмигрантского правительства в Лондоне за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор на Западной Украине.
В июне тогдашний президент Польши Анджей Дуда подписал закон о признании 11 июля днем памяти поляков — жертв геноцида, устроенного ОУН-УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.