У "Битцевского маньяка" нет препятствий для пребывания в "Полярной Сове"

2025-08-27T05:16:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Медико-санитарная часть сообщила об отсутствии препятствий и противопоказаний для нахождения "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Пичушкин в ходе рассмотрения судом его иска к ФСИН, в котором он просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать 100 тысяч рублей морального вреда, заявлял, что страдает от заболевания системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий - колония расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, за Полярным кругом. Согласно материалам, в деле содержится справка медико-санитарной части о том, что препятствий и противопоказаний для нахождения Пичушкина в данном (нынешнем) исправительном учреждении не имеется. Ранее Замоскворецкий суд столицы отказал Пичушкину в иске. Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд. Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.

