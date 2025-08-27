Рейтинг@Mail.ru
Маск считает, что лидер партии Reform UK не защитит Британию от насилия
01:02 27.08.2025
Маск считает, что лидер партии Reform UK не защитит Британию от насилия
Маск считает, что лидер партии Reform UK не защитит Британию от насилия - РИА Новости, 27.08.2025
Маск считает, что лидер партии Reform UK не защитит Британию от насилия
Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж не сможет защитить Великобританию от... РИА Новости, 27.08.2025
в мире
великобритания
илон маск
лига английской обороны
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж не сможет защитить Великобританию от насилия. "К сожалению, реальность такова, что Фараж практически ничего не сделает для защиты Британии. Это очевидно. Действующее законодательство однозначно гласит, что любой, кто был соучастником изнасилования при отягчающих обстоятельствах или убийства, особенно в отношении детей, виновен в тяжком преступлении и должен либо отбыть срок в тюрьме, если он гражданин, либо быть депортирован, если нет. Правительству просто нужно обеспечить соблюдение закона", - написал Маск в соцсети Х. Он добавил, что перемены сможет принести правая политическая партия Advance UK. Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов.
в мире, великобритания, илон маск, лига английской обороны
В мире, Великобритания, Илон Маск, Лига английской обороны
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж не сможет защитить Великобританию от насилия.
"К сожалению, реальность такова, что Фараж практически ничего не сделает для защиты Британии. Это очевидно. Действующее законодательство однозначно гласит, что любой, кто был соучастником изнасилования при отягчающих обстоятельствах или убийства, особенно в отношении детей, виновен в тяжком преступлении и должен либо отбыть срок в тюрьме, если он гражданин, либо быть депортирован, если нет. Правительству просто нужно обеспечить соблюдение закона", - написал Маск в соцсети Х.
Он добавил, что перемены сможет принести правая политическая партия Advance UK.
Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов.
