"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине

"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине

2025-08-27T16:21:00+03:00

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украине для достижения мира нужно избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны", — написал он.Профессор отметил, что Украина может либо стать нейтральной, как это сделала Финляндия в 1994 году, либо быть уничтоженной.Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.

