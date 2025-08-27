Рейтинг@Mail.ru
"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине
16:21 27.08.2025
"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине
в мире
украина
европа
сша
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украине для достижения мира нужно избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны", — написал он.Профессор отметил, что Украина может либо стать нейтральной, как это сделала Финляндия в 1994 году, либо быть уничтоженной.Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.
украина
европа
сша
"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине

Малинен: смещение Зеленского поможет урегулировать конфликт на Украине

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украине для достижения мира нужно избавиться от Владимира Зеленского и согласиться на внеблоковый статус, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны", — написал он.
Профессор отметил, что Украина может либо стать нейтральной, как это сделала Финляндия в 1994 году, либо быть уничтоженной.
Владимир Путин и президент США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Три дня спустя Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
После этого Трамп заявил, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Как писал The American Conservative, хозяин Белого дома может жестко отреагировать на растрату Киевом американской военной помощи и заставить Зеленского принять российские условия по урегулированию конфликта.
