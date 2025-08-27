https://ria.ru/20250827/malchik-2037967543.html

В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик

В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик - РИА Новости, 27.08.2025

В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик

27.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пропал в Артемовском Свердловской области, начата проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга. "Организована проверка сообщения о безвестном исчезновении малолетнего мальчика, 2017 года рождения. По предварительным данным, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной в городе Артемовском, после чего пропал. Вечером этого же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы", – сказал Шульга. Отмечается, что проведен осмотр места происшествия, затопленный карьер обследуется с участием водолазов. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в мероприятиях по розыску пропавшего мальчика участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз его видели, когда он играл на участке перед домом. "Семья, в которой воспитывается ребенок, полная, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла. Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы. В вечернее время 26 августа родители осуществляли обход прилегающих к месту проживания улиц и на берегу затопленного карьера обнаружили предметы одежды сына", – уточнил Горелых.

