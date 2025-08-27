https://ria.ru/20250827/malchik-2037967543.html
В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик
В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик - РИА Новости, 27.08.2025
В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик
Восьмилетний мальчик пропал в Артемовском Свердловской области, начата проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр
происшествия
свердловская область
артемовский
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пропал в Артемовском Свердловской области, начата проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга. "Организована проверка сообщения о безвестном исчезновении малолетнего мальчика, 2017 года рождения. По предварительным данным, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной в городе Артемовском, после чего пропал. Вечером этого же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы", – сказал Шульга. Отмечается, что проведен осмотр места происшествия, затопленный карьер обследуется с участием водолазов. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в мероприятиях по розыску пропавшего мальчика участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз его видели, когда он играл на участке перед домом. "Семья, в которой воспитывается ребенок, полная, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла. Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы. В вечернее время 26 августа родители осуществляли обход прилегающих к месту проживания улиц и на берегу затопленного карьера обнаружили предметы одежды сына", – уточнил Горелых.
В Свердловской области пропал восьмилетний мальчик
