Мальчику, которого покусали хаски в Сочи, оформят инвалидность

СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Родители мальчика, которого покусали хаски в Сочи, занимаются оформлением инвалидности после его выписки из Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России в Москве, рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев. "Мы выписались на полгода. Сейчас у нас реабилитация, и после новогодних праздников мы возвращаемся для прохождения дальнейших операций по восстановлению верхней губы и пластики носа… Инвалидность оформляем. У нас в выписке от врачей рекомендация, что да, и будут делать инвалидность ему", - сказал Королев. По словам отца мальчика, ребёнку нужно регулярно делать чистку трахеостомической трубки - аппарат для этой процедуры, а также расходный материал выдали в медучреждении бесплатно. Также Валентин Королев рассказал РИА Новости, что ребенок будет продолжать учиться в удаленном формате, он перешел в четвертый класс. По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.

