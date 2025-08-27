https://ria.ru/20250827/lukashenko-2037780212.html
Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики
2025-08-27T07:42:00+03:00
белоруссия
молдавия
александр лукашенко
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем Независимости и выразил уверенность в продолжении дружбы белорусов и молдаван вне зависимости от складывающейся политической ситуации. "Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии", - приводит поздравление белорусского лидера его пресс-служба. Президент заверил, что Белоруссия готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства. "Уверен, несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие молдавского народа позволят преодолеть сложности и обеспечить поступательное развитие вашей суверенной, самобытной и процветающей страны", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал народу Молдовы крепкого здоровья и счастья. "Пусть над вашей землей всегда будет мирное небо, а в каждом доме - согласие и благополучие", - отметил он.
белоруссия
молдавия
белоруссия, молдавия, александр лукашенко
