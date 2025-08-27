Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/lukashenko-2037780212.html
Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики
Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики - РИА Новости, 27.08.2025
Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем Независимости и выразил уверенность в продолжении дружбы белорусов и молдаван вне... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:42:00+03:00
2025-08-27T07:42:00+03:00
белоруссия
молдавия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем Независимости и выразил уверенность в продолжении дружбы белорусов и молдаван вне зависимости от складывающейся политической ситуации. "Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии", - приводит поздравление белорусского лидера его пресс-служба. Президент заверил, что Белоруссия готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства. "Уверен, несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие молдавского народа позволят преодолеть сложности и обеспечить поступательное развитие вашей суверенной, самобытной и процветающей страны", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал народу Молдовы крепкого здоровья и счастья. "Пусть над вашей землей всегда будет мирное небо, а в каждом доме - согласие и благополучие", - отметил он.
https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html
https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028743722.html
белоруссия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_4bcbc716f33102207de55c905e37d7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, молдавия, александр лукашенко
Белоруссия, Молдавия, Александр Лукашенко
Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики

Лукашенко: белорусы и молдоване будут дружить независимо от политики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем Независимости и выразил уверенность в продолжении дружбы белорусов и молдаван вне зависимости от складывающейся политической ситуации.
"Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии", - приводит поздравление белорусского лидера его пресс-служба.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости
12 июля, 12:59
Президент заверил, что Белоруссия готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства.
"Уверен, несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие молдавского народа позволят преодолеть сложности и обеспечить поступательное развитие вашей суверенной, самобытной и процветающей страны", - говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал народу Молдовы крепкого здоровья и счастья. "Пусть над вашей землей всегда будет мирное небо, а в каждом доме - согласие и благополучие", - отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Белоруссия заявила о готовности к сотрудничеству с Молдавией
12 июля, 13:03
 
БелоруссияМолдавияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала