https://ria.ru/20250827/lukashenko-2037780212.html

Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики

Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики - РИА Новости, 27.08.2025

Лукашенко уверен в дружбе белорусов и молдаван независимо от политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем Независимости и выразил уверенность в продолжении дружбы белорусов и молдаван вне... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T07:42:00+03:00

2025-08-27T07:42:00+03:00

2025-08-27T07:42:00+03:00

белоруссия

молдавия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg

МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем Независимости и выразил уверенность в продолжении дружбы белорусов и молдаван вне зависимости от складывающейся политической ситуации. "Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии", - приводит поздравление белорусского лидера его пресс-служба. Президент заверил, что Белоруссия готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства. "Уверен, несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие молдавского народа позволят преодолеть сложности и обеспечить поступательное развитие вашей суверенной, самобытной и процветающей страны", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал народу Молдовы крепкого здоровья и счастья. "Пусть над вашей землей всегда будет мирное небо, а в каждом доме - согласие и благополучие", - отметил он.

https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html

https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028743722.html

белоруссия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, молдавия, александр лукашенко