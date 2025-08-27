https://ria.ru/20250827/linejki-2037782961.html

Школьные линейки в восьми районах Белгородской области пройдут онлайн

Школьные линейки в восьми районах Белгородской области пройдут онлайн

БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в школах в восьми районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате, обучение там будет дистанционным или очно‑дистанционным, тогда как в Белгороде занятия останутся очными, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Провели заседание оперативного штаба. Какие приняли решения: торжественные линейки в Краснояружском, части Ракитянского, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, части Белгородского района, Волоконовском, Валуйском районах и округах пройдут в онлайн-формате. Обучение в этих районах — дистанционное или очно-дистанционное, в Белгороде — очное", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что главы местного самоуправления могут вносить изменения в формат обучения и проведения линеек в зависимости от оперативной обстановки. Он выразил надежду, что праздник пройдет организованно и не будет испорчен. Более подробную информацию можно получить у директоров школ, подчеркнул губернатор.

