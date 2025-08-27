Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова - РИА Новости, 27.08.2025
08:49 27.08.2025 (обновлено: 11:17 27.08.2025)
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова - РИА Новости, 27.08.2025
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова
Генпрокуратура потребовала взыскать в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:49:00+03:00
2025-08-27T11:17:00+03:00
происшествия
россия
москва
юрий кузнецов
анатолий разинкин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала взыскать в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела. Иск за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина зарегистрировали в Хамовническом суде Москвы. Ответчиками вместе с Кузнецовым значатся его супруга и две дочери. Данными об общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает. При этом газета "Ведомости" писала, что речь идет о более чем 500 миллионах рублей, что значительно превышает официальные доходы генерала. При обыске у него изъяли крупные суммы наличных и коллекцию редких монет и ювелирных украшений.Кузнецова арестовали в мае 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.По данным Следственного комитета, в 2021-2023 годах, генерал, который возглавлял 8-е управление Генштаба, получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна земельный участок с домом. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но по итогам расследования ее увеличили до 80 миллионов. По словам адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна, половину участка оплатила жена Кузнецова лично. В материалах дела есть платежные документы и расписки, датированные 2020-2021 годами, в них говорится об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО. СК завершил расследование в мае, дело должен рассматривать 235-й гарнизонный военный суд.
происшествия, россия, москва, юрий кузнецов, анатолий разинкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Анатолий Разинкин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова

ГП потребовала изъять имущество бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов в суде
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Юрий Кузнецов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала взыскать в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела.
Иск за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина зарегистрировали в Хамовническом суде Москвы. Ответчиками вместе с Кузнецовым значатся его супруга и две дочери. Данными об общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны
10 апреля, 20:53
При этом газета "Ведомости" писала, что речь идет о более чем 500 миллионах рублей, что значительно превышает официальные доходы генерала. При обыске у него изъяли крупные суммы наличных и коллекцию редких монет и ювелирных украшений.
Кузнецова арестовали в мае 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По данным Следственного комитета, в 2021-2023 годах, генерал, который возглавлял 8-е управление Генштаба, получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна земельный участок с домом. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но по итогам расследования ее увеличили до 80 миллионов.
По словам адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна, половину участка оплатила жена Кузнецова лично. В материалах дела есть платежные документы и расписки, датированные 2020-2021 годами, в них говорится об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО. СК завершил расследование в мае, дело должен рассматривать 235-й гарнизонный военный суд.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны
5 марта, 20:14
 
ПроисшествияРоссияМоскваЮрий КузнецовАнатолий РазинкинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
