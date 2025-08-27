https://ria.ru/20250827/kuznetsov-2037785050.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала взыскать в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела. Иск за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина зарегистрировали в Хамовническом суде Москвы. Ответчиками вместе с Кузнецовым значатся его супруга и две дочери. Данными об общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает. При этом газета "Ведомости" писала, что речь идет о более чем 500 миллионах рублей, что значительно превышает официальные доходы генерала. При обыске у него изъяли крупные суммы наличных и коллекцию редких монет и ювелирных украшений.Кузнецова арестовали в мае 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.По данным Следственного комитета, в 2021-2023 годах, генерал, который возглавлял 8-е управление Генштаба, получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна земельный участок с домом. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но по итогам расследования ее увеличили до 80 миллионов. По словам адвоката Мартиросяна Михаила Карапетяна, половину участка оплатила жена Кузнецова лично. В материалах дела есть платежные документы и расписки, датированные 2020-2021 годами, в них говорится об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО. СК завершил расследование в мае, дело должен рассматривать 235-й гарнизонный военный суд.
