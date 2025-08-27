Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о результатах обыска у генерала Кузнецова - РИА Новости, 27.08.2025
08:49 27.08.2025
СМИ узнали о результатах обыска у генерала Кузнецова
СМИ узнали о результатах обыска у генерала Кузнецова - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ узнали о результатах обыска у генерала Кузнецова
Газета "Ведомости" сообщила, что генпрокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны России... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Газета "Ведомости" сообщила, что генпрокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова общей стоимостью более 500 миллионов рублей. "Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с исковым заявлением", - пишет газета. В ходе обысков, по данным издания, были изъяты крупные суммы наличных и коллекция редких монет и ювелирных украшений. Как отмечается, генерал утверждал, что получал наличные от Минобороны, но свидетель это опроверг. Общая стоимость установленного имущества Кузнецова составляет 504,8 миллиона рублей, что значительно превышает его официальные доходы, пишет газета. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Газета "Ведомости" сообщила, что генпрокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова общей стоимостью более 500 миллионов рублей.
"Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с исковым заявлением", - пишет газета.
В ходе обысков, по данным издания, были изъяты крупные суммы наличных и коллекция редких монет и ювелирных украшений. Как отмечается, генерал утверждал, что получал наличные от Минобороны, но свидетель это опроверг. Общая стоимость установленного имущества Кузнецова составляет 504,8 миллиона рублей, что значительно превышает его официальные доходы, пишет газета.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Заголовок открываемого материала