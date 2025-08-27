https://ria.ru/20250827/kurjane-2037897912.html

Очевидец рассказала о жителях Курской области, оставшихся в Сумах

Очевидец рассказала о жителях Курской области, оставшихся в Сумах

КУРСК, 27 авг – РИА Новости. Вернувшаяся из украинского плена жительница Суджанского района Курской области Людмила Сазонова рассказала РИА Новости, что некоторые из оставшихся в Сумах курян нуждаются в медицинской помощи из-за неправильно сросшихся переломов. Сазонова - одна из восьми жителей Курской области, о возвращении которых вместе со 146 российскими военнослужащими с подконтрольной киевскому режиму территории Минобороны РФ сообщило 24 августа. "Раненые, руки неправильно срослись, опять по новой надо им ломать. С Казачки (села Казачья Локня Суджанского района - ред.) люди там были", - рассказала собеседница агентства. Женщина отметила, что среди пленных есть девушка Юлия, ее родители погибли при взрыве – их накрыло плитой перекрытия в здании, а она получила серьезную травму руки, поэтому ей необходимо лечение. Сазонова не знает, по какому порядку отбирали тех, кто вернется в Россию. "Никто ничего не говорит. Никто... Тоже мы ничего не понимали... Да, потому что называют фамилию, вот этот, этот, этот едет, все", – пояснила она. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

