https://ria.ru/20250827/kurjane-2037897912.html
Очевидец рассказала о жителях Курской области, оставшихся в Сумах
Очевидец рассказала о жителях Курской области, оставшихся в Сумах - РИА Новости, 27.08.2025
Очевидец рассказала о жителях Курской области, оставшихся в Сумах
Вернувшаяся из украинского плена жительница Суджанского района Курской области Людмила Сазонова рассказала РИА Новости, что некоторые из оставшихся в Сумах... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:52:00+03:00
2025-08-27T15:52:00+03:00
2025-08-27T15:53:00+03:00
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_75c7c5f3ea710de5f8883dd136faf232.jpg
КУРСК, 27 авг – РИА Новости. Вернувшаяся из украинского плена жительница Суджанского района Курской области Людмила Сазонова рассказала РИА Новости, что некоторые из оставшихся в Сумах курян нуждаются в медицинской помощи из-за неправильно сросшихся переломов. Сазонова - одна из восьми жителей Курской области, о возвращении которых вместе со 146 российскими военнослужащими с подконтрольной киевскому режиму территории Минобороны РФ сообщило 24 августа. "Раненые, руки неправильно срослись, опять по новой надо им ломать. С Казачки (села Казачья Локня Суджанского района - ред.) люди там были", - рассказала собеседница агентства. Женщина отметила, что среди пленных есть девушка Юлия, ее родители погибли при взрыве – их накрыло плитой перекрытия в здании, а она получила серьезную травму руки, поэтому ей необходимо лечение. Сазонова не знает, по какому порядку отбирали тех, кто вернется в Россию. "Никто ничего не говорит. Никто... Тоже мы ничего не понимали... Да, потому что называют фамилию, вот этот, этот, этот едет, все", – пояснила она. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250826/kurjanin-2037656104.html
https://ria.ru/20250824/voennosluzhaschij-2037335090.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_451f4070954a7fb2dfe8e04259095e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Очевидец рассказала о жителях Курской области, оставшихся в Сумах
Вернувшаяся из плена женщина рассказала, что курянам в Сумах нужна медпомощь