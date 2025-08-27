https://ria.ru/20250827/krym-2037781258.html
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов - РИА Новости, 27.08.2025
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:04:00+03:00
2025-08-27T08:04:00+03:00
2025-08-27T08:04:00+03:00
общество
республика крым
россия
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/66/1527746663_73:0:1920:1039_1920x0_80_0_0_4154cbab7c57a123d4fdb98d711b8604.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. "Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов", - написал Константинов своем Telegram-канале. По его словам, аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия. "В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий", - подчеркнул Константинов. По его словам, в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Крыма. "Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html
https://ria.ru/20250215/gradostroitelstvo-1999529923.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/66/1527746663_344:0:1729:1039_1920x0_80_0_0_1eff526d32038c0dc0e236a0d2efcc78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, россия, владимир константинов
Общество, Республика Крым, Россия, Владимир Константинов
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
В Крыму запретят исполнять на открытых площадках творчество иноагентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Государственный совет РК (республики Крым
) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов", - написал Константинов
своем Telegram-канале
.
По его словам, аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России
недружественные и вредоносные действия.
"В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий", - подчеркнул Константинов.
По его словам, в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Крыма.
"Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", - подчеркнул Константинов.