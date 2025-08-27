https://ria.ru/20250827/krym-2037781258.html

В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов

В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов - РИА Новости, 27.08.2025

В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов

Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:04:00+03:00

2025-08-27T08:04:00+03:00

2025-08-27T08:04:00+03:00

общество

республика крым

россия

владимир константинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/66/1527746663_73:0:1920:1039_1920x0_80_0_0_4154cbab7c57a123d4fdb98d711b8604.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. "Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов", - написал Константинов своем Telegram-канале. По его словам, аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия. "В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий", - подчеркнул Константинов. По его словам, в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Крыма. "Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html

https://ria.ru/20250215/gradostroitelstvo-1999529923.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, россия, владимир константинов