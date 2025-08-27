Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/krym-2037781258.html
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов - РИА Новости, 27.08.2025
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:04:00+03:00
2025-08-27T08:04:00+03:00
общество
республика крым
россия
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/66/1527746663_73:0:1920:1039_1920x0_80_0_0_4154cbab7c57a123d4fdb98d711b8604.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. "Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов", - написал Константинов своем Telegram-канале. По его словам, аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия. "В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий", - подчеркнул Константинов. По его словам, в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Крыма. "Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html
https://ria.ru/20250215/gradostroitelstvo-1999529923.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/66/1527746663_344:0:1729:1039_1920x0_80_0_0_1eff526d32038c0dc0e236a0d2efcc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика крым, россия, владимир константинов
Общество, Республика Крым, Россия, Владимир Константинов
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов

В Крыму запретят исполнять на открытых площадках творчество иноагентов

© Pixabay / PIRO4DЭлектрогитара
Электрогитара - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Pixabay / PIRO4D
Электрогитара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Государственный совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов", - написал Константинов своем Telegram-канале.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского
14 мая, 06:05
По его словам, аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия.
"В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий", - подчеркнул Константинов.
По его словам, в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Крыма.
"Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", - подчеркнул Константинов.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов
15 февраля, 07:57
 
ОбществоРеспублика КрымРоссияВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала