ВС России бьют только по военным целям, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 27.08.2025 (обновлено: 13:34 27.08.2025)
ВС России бьют только по военным целям, заявил Песков
ВС России бьют только по военным целям, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2025
ВС России бьют только по военным целям, заявил Песков
ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям, эта позиция президента России Владимира Путина сохраняется, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям, эта позиция президента России Владимира Путина сохраняется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского."В этом свете не лишним будет напомнить, что наши вооруженные силы, они наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше", - сказал Песков, комментируя заявление Лукашенко, что Путин не разрешил нанести удар из "Орешника" по Банковой.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения.
ВС России бьют только по военным целям, заявил Песков

Песков: ВС России наносят удары только по военным и околовоенным целям

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям, эта позиция президента России Владимира Путина сохраняется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского.
"В этом свете не лишним будет напомнить, что наши вооруженные силы, они наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше", - сказал Песков, комментируя заявление Лукашенко, что Путин не разрешил нанести удар из "Орешника" по Банковой.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
