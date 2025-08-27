https://ria.ru/20250827/kreml-2037844200.html

ВС России бьют только по военным целям, заявил Песков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям, эта позиция президента России Владимира Путина сохраняется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам 22 августа, как Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского."В этом свете не лишним будет напомнить, что наши вооруженные силы, они наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше", - сказал Песков, комментируя заявление Лукашенко, что Путин не разрешил нанести удар из "Орешника" по Банковой.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения.

