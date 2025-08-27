https://ria.ru/20250827/kreml-2037843328.html
В Кремле оценили итоги саммита на Аляске
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия высоко оценивает результативность переговоров РФ и США на Аляске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы высоко оцениваем результативность этого разговора", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
