https://ria.ru/20250827/kosmonavty-2037808272.html

Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае

Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае - РИА Новости, 27.08.2025

Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили российскую сборную с победой на Международной олимпиаде по искусственному... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T11:40:00+03:00

2025-08-27T11:40:00+03:00

2025-08-27T11:40:00+03:00

космос

центральный университет (цу)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

искусственный интеллект (ии)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037799878_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_6ce3a28c8d53cd0f598e7d344daadd07.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили российскую сборную с победой на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Центральный университет.Сборная России показала лучший результат среди 300 участников из 61 страны в общем зачете и стала рекордсменом по количеству золотых медалей, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Команду готовили эксперты Центрального университета при поддержке Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Московского физико-технического института."Мы от всей души поздравляем вас с этим выдающимся успехом. Поздравляем и ваших наставников из Центрального университета, внесших большой вклад в подготовку чемпионов, сотрудников Альянса в сфере ИИ и Московского физико-технического, ваших родителей. Все оказывали поддержку вашей команде", — приводятся в сообщении компании слова Рыжикова.Честь страны на мировых соревнованиях отстаивали российские школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы и Владивостока: Матвей Беляев, Михаил Вершинин, Тимур Гарифуллин, Данис Динмухаметов, Олег Дроканов, Андрей Хлопотных, Артем Мазур и Константин Сигалов.Платонов пожелал победителям не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым высотам. Космонавт уверен, что целеустремленность школьников приведет их в будущем к грациозным победам.Зубрицкий подчеркнул, что сборная России становится рекордсменом Международной олимпиады по ИИ во второй раз. В 2024 году команда, подготовленная Центральным университетом, одержала победу на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии, с большим отрывом обойдя соперников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие.

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Космонавты на МКС поздравили победителей Международной олимпиады по ИИ Космонавты на МКС поздравили победителей Международной олимпиады по ИИ в Китае. 2025-08-27T11:40 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос, видео, центральный университет (цу), роскосмос, международная космическая станция (мкс), искусственный интеллект (ии), технологии