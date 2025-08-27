https://ria.ru/20250827/kosmonavty-2037808272.html
Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае
Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае - РИА Новости, 27.08.2025
Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае
Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили российскую сборную с победой на Международной олимпиаде по искусственному... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили российскую сборную с победой на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Центральный университет.Сборная России показала лучший результат среди 300 участников из 61 страны в общем зачете и стала рекордсменом по количеству золотых медалей, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Команду готовили эксперты Центрального университета при поддержке Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Московского физико-технического института."Мы от всей души поздравляем вас с этим выдающимся успехом. Поздравляем и ваших наставников из Центрального университета, внесших большой вклад в подготовку чемпионов, сотрудников Альянса в сфере ИИ и Московского физико-технического, ваших родителей. Все оказывали поддержку вашей команде", — приводятся в сообщении компании слова Рыжикова.Честь страны на мировых соревнованиях отстаивали российские школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы и Владивостока: Матвей Беляев, Михаил Вершинин, Тимур Гарифуллин, Данис Динмухаметов, Олег Дроканов, Андрей Хлопотных, Артем Мазур и Константин Сигалов.Платонов пожелал победителям не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым высотам. Космонавт уверен, что целеустремленность школьников приведет их в будущем к грациозным победам.Зубрицкий подчеркнул, что сборная России становится рекордсменом Международной олимпиады по ИИ во второй раз. В 2024 году команда, подготовленная Центральным университетом, одержала победу на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии, с большим отрывом обойдя соперников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие.
Космонавты на МКС поздравили победителей олимпиады по ИИ в Китае
Космонавты с борта МКС поздравили победителей Международной олимпиады по ИИ
