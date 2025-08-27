Рейтинг@Mail.ru
СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями
06:59 27.08.2025
СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями
СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями
Полиция Южной Кореи провела обыски в секретариате национального собрания Южной Кореи (однопалатный парламент) из-за подозрения одного из депутатов в незаконной... РИА Новости, 27.08.2025
в мире
южная корея
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция Южной Кореи провела обыски в секретариате национального собрания Южной Кореи (однопалатный парламент) из-за подозрения одного из депутатов в незаконной торговли акциями под чужим именем, передает агентство Ренхап. По данным агентства, обыски прошли в офисе секретариата внутри здания национальной ассамблеи в среду. Полиция расследует обвинения против депутата Ли Чхун Сока в том, что он торговал акциями, используя имя своего помощника Ча. "Обыски на офис секретариата в комплексе национальной ассамблеи произошли на фоне расследования полицией обвинений ... Ли Чхун Сока ... в торговле акциями с использованием имени его помощника по фамилии Ча", - отмечается на сайте агентства. В публикации добавляется, что депутат обвиняется в нарушении законов о совершении финансовых транзакций под настоящим именем и о предотвращении конфликта интересов. Отмечается, что депутат раньше состоял в Демократической партии "Вместе". Однако ранее в августе Сок ушел из нее после того, как в СМИ попала фотография, на которой видно, как он торговал акциями на телефоне под именем своего помощника.
южная корея
Новости
ru-RU
1920
1920
true
в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями

Ренхап: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями

Вид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция Южной Кореи провела обыски в секретариате национального собрания Южной Кореи (однопалатный парламент) из-за подозрения одного из депутатов в незаконной торговли акциями под чужим именем, передает агентство Ренхап.
По данным агентства, обыски прошли в офисе секретариата внутри здания национальной ассамблеи в среду. Полиция расследует обвинения против депутата Ли Чхун Сока в том, что он торговал акциями, используя имя своего помощника Ча.
"Обыски на офис секретариата в комплексе национальной ассамблеи произошли на фоне расследования полицией обвинений ... Ли Чхун Сока ... в торговле акциями с использованием имени его помощника по фамилии Ча", - отмечается на сайте агентства.
В публикации добавляется, что депутат обвиняется в нарушении законов о совершении финансовых транзакций под настоящим именем и о предотвращении конфликта интересов.
Отмечается, что депутат раньше состоял в Демократической партии "Вместе". Однако ранее в августе Сок ушел из нее после того, как в СМИ попала фотография, на которой видно, как он торговал акциями на телефоне под именем своего помощника.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Южной Корее задержали жену экс-президента
12 августа, 22:30
 
