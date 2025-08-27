https://ria.ru/20250827/koreja-2037777783.html
СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция Южной Кореи провела обыски в секретариате национального собрания Южной Кореи (однопалатный парламент) из-за подозрения одного из депутатов в незаконной торговли акциями под чужим именем, передает агентство Ренхап. По данным агентства, обыски прошли в офисе секретариата внутри здания национальной ассамблеи в среду. Полиция расследует обвинения против депутата Ли Чхун Сока в том, что он торговал акциями, используя имя своего помощника Ча. "Обыски на офис секретариата в комплексе национальной ассамблеи произошли на фоне расследования полицией обвинений ... Ли Чхун Сока ... в торговле акциями с использованием имени его помощника по фамилии Ча", - отмечается на сайте агентства. В публикации добавляется, что депутат обвиняется в нарушении законов о совершении финансовых транзакций под настоящим именем и о предотвращении конфликта интересов. Отмечается, что депутат раньше состоял в Демократической партии "Вместе". Однако ранее в августе Сок ушел из нее после того, как в СМИ попала фотография, на которой видно, как он торговал акциями на телефоне под именем своего помощника.
