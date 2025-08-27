https://ria.ru/20250827/koreja-2037777783.html

СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями

СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ: депутата парламента Южной Кореи подозревают в торговле акциями

Полиция Южной Кореи провела обыски в секретариате национального собрания Южной Кореи (однопалатный парламент) из-за подозрения одного из депутатов в незаконной... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T06:59:00+03:00

2025-08-27T06:59:00+03:00

2025-08-27T06:59:00+03:00

в мире

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95580/34/955803414_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_55c5517d42c41aa9e246ab297317dd9b.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция Южной Кореи провела обыски в секретариате национального собрания Южной Кореи (однопалатный парламент) из-за подозрения одного из депутатов в незаконной торговли акциями под чужим именем, передает агентство Ренхап. По данным агентства, обыски прошли в офисе секретариата внутри здания национальной ассамблеи в среду. Полиция расследует обвинения против депутата Ли Чхун Сока в том, что он торговал акциями, используя имя своего помощника Ча. "Обыски на офис секретариата в комплексе национальной ассамблеи произошли на фоне расследования полицией обвинений ... Ли Чхун Сока ... в торговле акциями с использованием имени его помощника по фамилии Ча", - отмечается на сайте агентства. В публикации добавляется, что депутат обвиняется в нарушении законов о совершении финансовых транзакций под настоящим именем и о предотвращении конфликта интересов. Отмечается, что депутат раньше состоял в Демократической партии "Вместе". Однако ранее в августе Сок ушел из нее после того, как в СМИ попала фотография, на которой видно, как он торговал акциями на телефоне под именем своего помощника.

https://ria.ru/20250812/koreja-2034900290.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея