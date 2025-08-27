https://ria.ru/20250827/korabli-2037772870.html
Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели
Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели - РИА Новости, 27.08.2025
Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели
Ракетные корабли Каспийской флотилии провели учение, в ходе которого уничтожили морские и береговые, а также воздушную цель "противника", сообщили в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T05:07:00+03:00
2025-08-27T05:07:00+03:00
2025-08-27T05:07:00+03:00
безопасность
каспийское море
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95809/33/958093379_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_f96e3aec318287de837a6b0dfc44ca28.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ракетные корабли Каспийской флотилии провели учение, в ходе которого уничтожили морские и береговые, а также воздушную цель "противника", сообщили в пресс-службе Каспийской флотилии. "На Каспийской флотилии (КФл) завершилось двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. В ходе ЗТУ экипажи кораблей выполнили учебно-боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям условного противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учения личный состав с помощью корабельных систем радиолокационного наблюдения обнаружил воздушную цель, после чего расчеты зенитных артиллерийских комплексов "Палаш" взяли ее на сопровождение. Далее экипажи кораблей провели постановку помех и уничтожили воздушную цель совместным огнем. "В рамках учения были обнаружены и поражены корабельными артиллерийскими орудиями надводные цели, имитировавшие отряд кораблей условного противника", - добавили в пресс-службе. На завершающем этапе учения корабли выполнили залпы из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим вражеские укрепрайоны. Средства объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение цели условного противника. Всего в учении задействовали более десяти боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.
https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008797803.html
https://ria.ru/20250320/belousov-2006158456.html
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95809/33/958093379_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_3cd388c2ab61dbe61651639e54795868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, Каспийское море, Каспийская флотилия
Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели
Ракетные корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ракетные корабли Каспийской флотилии провели учение, в ходе которого уничтожили морские и береговые, а также воздушную цель "противника", сообщили в пресс-службе Каспийской флотилии.
"На Каспийской флотилии (КФл) завершилось двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря
. В ходе ЗТУ экипажи кораблей выполнили учебно-боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения личный состав с помощью корабельных систем радиолокационного наблюдения обнаружил воздушную цель, после чего расчеты зенитных артиллерийских комплексов "Палаш" взяли ее на сопровождение. Далее экипажи кораблей провели постановку помех и уничтожили воздушную цель совместным огнем.
"В рамках учения были обнаружены и поражены корабельными артиллерийскими орудиями надводные цели, имитировавшие отряд кораблей условного противника", - добавили в пресс-службе.
На завершающем этапе учения корабли выполнили залпы из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим вражеские укрепрайоны. Средства объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение цели условного противника.
Всего в учении задействовали более десяти боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.