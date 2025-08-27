https://ria.ru/20250827/korabli-2037772870.html

Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели

Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели - РИА Новости, 27.08.2025

Корабли Каспийской флотилии уничтожили морские и береговые цели

Ракетные корабли Каспийской флотилии провели учение, в ходе которого уничтожили морские и береговые, а также воздушную цель "противника", сообщили в... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T05:07:00+03:00

2025-08-27T05:07:00+03:00

2025-08-27T05:07:00+03:00

безопасность

каспийское море

каспийская флотилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95809/33/958093379_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_f96e3aec318287de837a6b0dfc44ca28.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ракетные корабли Каспийской флотилии провели учение, в ходе которого уничтожили морские и береговые, а также воздушную цель "противника", сообщили в пресс-службе Каспийской флотилии. "На Каспийской флотилии (КФл) завершилось двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. В ходе ЗТУ экипажи кораблей выполнили учебно-боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям условного противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учения личный состав с помощью корабельных систем радиолокационного наблюдения обнаружил воздушную цель, после чего расчеты зенитных артиллерийских комплексов "Палаш" взяли ее на сопровождение. Далее экипажи кораблей провели постановку помех и уничтожили воздушную цель совместным огнем. "В рамках учения были обнаружены и поражены корабельными артиллерийскими орудиями надводные цели, имитировавшие отряд кораблей условного противника", - добавили в пресс-службе. На завершающем этапе учения корабли выполнили залпы из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим вражеские укрепрайоны. Средства объективного контроля подтвердили успешное попадание и уничтожение цели условного противника. Всего в учении задействовали более десяти боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.

https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008797803.html

https://ria.ru/20250320/belousov-2006158456.html

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, каспийское море, каспийская флотилия