В России запретили делиться сим-картами с третьими лицами - РИА Новости, 27.08.2025
09:04 27.08.2025
В России запретили делиться сим-картами с третьими лицами
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С 1 сентября в России вступает в силу закон, который запрещает делиться сим-картами с третьими лицами, за нарушение запрета предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Законом устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч. Уточняется, что не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.
общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, россия
Сим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. С 1 сентября в России вступает в силу закон, который запрещает делиться сим-картами с третьими лицами, за нарушение запрета предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Законом устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч.
Уточняется, что не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.
