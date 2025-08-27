https://ria.ru/20250827/karta-2037807785.html

В России запретят делиться сим-картами с третьими лицами

В России с 1 сентября вступает в силу закон о запрете делиться сим-картами с третьими лицами, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября вступает в силу закон о запрете делиться сим-картами с третьими лицами, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Физлицам за передачу номера, выделенного на основании договора, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При условии, что эти действия не содержат признаков уголовного преступления. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч. Безвозмездная кратковременная передача номера в рамках вышеназванного договора не будет считаться административным правонарушением. Оформление сим-картыС 1 апреля на "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт.Новый сервис позволяет:Кроме того, теперь россияне не могут оформить на себя более 20 сим-карт. Перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.А с 1 ноября провайдеры смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.

