В России запретят делиться сим-картами с третьими лицами - РИА Новости, 27.08.2025
10:56 27.08.2025 (обновлено: 11:20 27.08.2025)
В России запретят делиться сим-картами с третьими лицами
В России запретят делиться сим-картами с третьими лицами - РИА Новости, 27.08.2025
В России запретят делиться сим-картами с третьими лицами
В России с 1 сентября вступает в силу закон о запрете делиться сим-картами с третьими лицами, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября вступает в силу закон о запрете делиться сим-картами с третьими лицами, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Физлицам за передачу номера, выделенного на основании договора, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При условии, что эти действия не содержат признаков уголовного преступления. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч. Безвозмездная кратковременная передача номера в рамках вышеназванного договора не будет считаться административным правонарушением. Оформление сим-картыС 1 апреля на "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт.Новый сервис позволяет:Кроме того, теперь россияне не могут оформить на себя более 20 сим-карт. Перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.А с 1 ноября провайдеры смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
общество, россия
Общество, Россия

В России запретят делиться сим-картами с третьими лицами

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября вступает в силу закон о запрете делиться сим-картами с третьими лицами, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Физлицам за передачу номера, выделенного на основании договора, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При условии, что эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч.
Безвозмездная кратковременная передача номера в рамках вышеназванного договора не будет считаться административным правонарушением.
Оформление сим-карты

С 1 апреля на "Госуслугах" заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт.
Новый сервис позволяет:
  • просматривать все оформленные на пользователя номера — личные и корпоративные;
  • получать через личный кабинет уведомления о заключении нового договора на оказание услуг связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение договора;
  • временно приостановить действие договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но при этом сохранить номер телефона — до выяснения обстоятельств.
Кроме того, теперь россияне не могут оформить на себя более 20 сим-карт. Перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.
А с 1 ноября провайдеры смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.
