https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037889931.html
К Камчатке приближается разрушительный ураган
К Камчатке приближается разрушительный ураган - РИА Новости, 27.08.2025
К Камчатке приближается разрушительный ураган
Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:14:00+03:00
2025-08-27T15:14:00+03:00
2025-08-27T15:56:00+03:00
камчатка
сахалин
роман вильфанд
курильские острова
гидрометцентр
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Самая не просто сложная — опаснейшая погода сейчас на востоке страны: на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. <…> В ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается очень сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду, а во второй половине ночи прогнозируется ураган на Курилах: 33-35 метров в секунду. На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду", — сказал он.По словам синоптика, ветер такой силы бывает очень редко и причиняет разрушения. Ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, напомнил он.Речь идет о Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края, уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20250827/zemletryasenie-2037796977.html
камчатка
сахалин
курильские острова
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, сахалин, роман вильфанд, курильские острова, гидрометцентр, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия
Камчатка, Сахалин, Роман Вильфанд, Курильские острова, Гидрометцентр, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия
К Камчатке приближается разрушительный ураган
К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами до 47 метров в секунду