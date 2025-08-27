Рейтинг@Mail.ru
К Камчатке приближается разрушительный ураган - РИА Новости, 27.08.2025
15:14 27.08.2025 (обновлено: 15:56 27.08.2025)
К Камчатке приближается разрушительный ураган
К Камчатке приближается разрушительный ураган - РИА Новости, 27.08.2025
К Камчатке приближается разрушительный ураган
Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Самая не просто сложная — опаснейшая погода сейчас на востоке страны: на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. &lt;…&gt; В ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается очень сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду, а во второй половине ночи прогнозируется ураган на Курилах: 33-35 метров в секунду. На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду", — сказал он.По словам синоптика, ветер такой силы бывает очень редко и причиняет разрушения. Ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, напомнил он.Речь идет о Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края, уточнил Вильфанд.
камчатка, сахалин, роман вильфанд, курильские острова, гидрометцентр, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия
Камчатка, Сахалин, Роман Вильфанд, Курильские острова, Гидрометцентр, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия
К Камчатке приближается разрушительный ураган

К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами до 47 метров в секунду

Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Самая не просто сложная — опаснейшая погода сейчас на востоке страны: на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. <…> В ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается очень сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду, а во второй половине ночи прогнозируется ураган на Курилах: 33-35 метров в секунду. На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду", — сказал он.
По словам синоптика, ветер такой силы бывает очень редко и причиняет разрушения. Ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, напомнил он.
Речь идет о Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края, уточнил Вильфанд.
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
Вчера, 10:23
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
