К Камчатке приближается разрушительный ураган

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Самая не просто сложная — опаснейшая погода сейчас на востоке страны: на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. <…> В ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается очень сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду, а во второй половине ночи прогнозируется ураган на Курилах: 33-35 метров в секунду. На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду", — сказал он.По словам синоптика, ветер такой силы бывает очень редко и причиняет разрушения. Ураганом считается ветер со скоростью выше 33 метров в секунду, напомнил он.Речь идет о Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатского края, уточнил Вильфанд.

