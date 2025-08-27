https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037771744.html

На Камчатке два водителя скрылись с места ДТП с участием медведей

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. Два водителя скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий с участием бурых медведей, произошедших на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. "За последнюю неделю на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково произошло три аварии с участием диких животных, два водителя скрылись с мест ДТП, не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД и минлесохоты", - отмечается в сообщении. Как уточнил и.о. начальника отдела федерального государственного охотничьего контроля минлесохоты Камчатского края Максим Кугукало, в среду на 34-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково произошло ДТП с участием бурого медведя. "К сожалению, животное погибло на месте аварии. В связи с участившимися ДТП с участием диких животных просим водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять бдительность при движении по автомобильной дороге", - добавил Кугукало. Ведомство просит свидетелей аварий, произошедших 21 августа на 123-м километре и 26 августа на 172-м километре трассы, связаться с отделом Госохотнадзора по телефону 8-4152-25-83-74. В минлесохоты напомнили, что наезд на дикое животное признается дорожно-транспортным происшествием, а водитель, покинувший место аварии, несет административную ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. Наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

