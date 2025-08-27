https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037760599.html

Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки

Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки - РИА Новости, 27.08.2025

Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки

На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрированы 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 27.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрированы 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", – отмечается в сообщении. В ведомстве также сообщили о вулканической активности на полуострове. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", – уточнили в МЧС. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в пресс-службе. В главке напомнили, что в регионе продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением губернатора. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

