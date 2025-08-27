Рейтинг@Mail.ru
Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037760599.html
Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки
Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки
На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрированы 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:44:00+03:00
2025-08-27T00:44:00+03:00
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004590674_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_66800d917ab83890c6444f17bef7467d.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрированы 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", – отмечается в сообщении. В ведомстве также сообщили о вулканической активности на полуострове. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", – уточнили в МЧС. "Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в пресс-службе. В главке напомнили, что в регионе продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением губернатора. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037757599.html
https://ria.ru/20250827/zhiteli-2037760196.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004590674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab0a50c95d234def1b98d12163baf681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сейсмологи зафиксировали 14 афтершоков на Камчатке за сутки

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 6,2

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрированы 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю.
"За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", – отмечается в сообщении.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Каспийском море произошло землетрясение
Вчера, 23:59
В ведомстве также сообщили о вулканической активности на полуострове. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", – уточнили в МЧС.
"Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в пресс-службе.
В главке напомнили, что в регионе продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением губернатора.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Землетрясение в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Дагестане ощутили толчки из-за землетрясения в районе Каспийского моря
00:37
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала