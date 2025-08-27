https://ria.ru/20250827/izrail-2037979531.html
СМИ сообщили об атаках Израиля на западный пригород Дамаска
СМИ сообщили об атаках Израиля на западный пригород Дамаска
- Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов в районе аль-Кисва в пригороде Дамаска, передает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 27.08.2025
БЕЙРУТ, 27 апр - Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов в районе аль-Кисва в пригороде Дамаска, передает сирийский телеканал Syria TV. "Количество атак оккупационных сил в районе аль-Кисва в западном пригороде Дамаска достигло пяти", - сообщает телеканал.
СМИ сообщили об атаках Израиля на западный пригород Дамаска
ВВС Израиля нанесли серию из пяти ударов по пригороду Дамаска