https://ria.ru/20250827/izrail-2037974520.html

Губернатор Наблуса заявил о более чем 50 пострадавших при атаках Израиля

Губернатор Наблуса заявил о более чем 50 пострадавших при атаках Израиля - РИА Новости, 27.08.2025

Губернатор Наблуса заявил о более чем 50 пострадавших при атаках Израиля

Более 50 человек получили ранения в результате израильских атак на город Наблус на Западном берегу реки Иордан, заявил в среду губернатор населенного пункта... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T22:05:00+03:00

2025-08-27T22:05:00+03:00

2025-08-27T22:08:00+03:00

в мире

наблус (провинция)

израиль

западный берег реки иордан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg

ИЕРУСАЛИМ, 27 авг - РИА Новости. Более 50 человек получили ранения в результате израильских атак на город Наблус на Западном берегу реки Иордан, заявил в среду губернатор населенного пункта Гасан Даглас в интервью РИА Новости. Израильская армия в среду начала масштабную кампанию рейдов и арестов в различных районах Западного берега, особое внимание сконцентрировав на городе Наблус, который находится на севере Западного берега реки Иордан. В рамках военной операции израильская армия штурмовала старый город Наблуса и проводила поквартирные обыски. Военные разбросали предупреждающие листовки, разместили снайперов на крышах нескольких зданий, прилегающих к старому городу, и совершили нападения на несколько магазинов в районе Рас-эль-Айн. В связи с продолжающимся штурмом города были направлены военные подкрепления. "Израильские силы осаждают район старого города Наблуса с рассвета. Это крупнейший район города, в котором проживает почти половина его населения… На сегодняшний день 53 палестинца получили ранения от боевых и резиновых пуль, а также от отравления слезоточивым газом", - сообщил Даглас. Собеседник агентства подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая, а цель военной операции - ослабить Палестинскую администрацию любыми средствами. "Израильские силы препятствуют работе медицинских бригад, и мы находимся в контакте с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации ряда раненых из старого города", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250826/pomosch-2037720101.html

https://ria.ru/20250827/konflikt-1915630213.html

наблус (провинция)

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наблус (провинция), израиль, западный берег реки иордан