Губернатор Наблуса заявил о более чем 50 пострадавших при атаках Израиля
22:05 27.08.2025 (обновлено: 22:08 27.08.2025)
Губернатор Наблуса заявил о более чем 50 пострадавших при атаках Израиля
в мире
наблус (провинция)
израиль
западный берег реки иордан
ИЕРУСАЛИМ, 27 авг - РИА Новости. Более 50 человек получили ранения в результате израильских атак на город Наблус на Западном берегу реки Иордан, заявил в среду губернатор населенного пункта Гасан Даглас в интервью РИА Новости. Израильская армия в среду начала масштабную кампанию рейдов и арестов в различных районах Западного берега, особое внимание сконцентрировав на городе Наблус, который находится на севере Западного берега реки Иордан. В рамках военной операции израильская армия штурмовала старый город Наблуса и проводила поквартирные обыски. Военные разбросали предупреждающие листовки, разместили снайперов на крышах нескольких зданий, прилегающих к старому городу, и совершили нападения на несколько магазинов в районе Рас-эль-Айн. В связи с продолжающимся штурмом города были направлены военные подкрепления. "Израильские силы осаждают район старого города Наблуса с рассвета. Это крупнейший район города, в котором проживает почти половина его населения… На сегодняшний день 53 палестинца получили ранения от боевых и резиновых пуль, а также от отравления слезоточивым газом", - сообщил Даглас. Собеседник агентства подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая, а цель военной операции - ослабить Палестинскую администрацию любыми средствами. "Израильские силы препятствуют работе медицинских бригад, и мы находимся в контакте с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации ряда раненых из старого города", - добавил губернатор.
наблус (провинция)
израиль
западный берег реки иордан
Израильские военнослужащие недалеко от города Наблус
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие недалеко от города Наблус. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 27 авг - РИА Новости. Более 50 человек получили ранения в результате израильских атак на город Наблус на Западном берегу реки Иордан, заявил в среду губернатор населенного пункта Гасан Даглас в интервью РИА Новости.
Израильская армия в среду начала масштабную кампанию рейдов и арестов в различных районах Западного берега, особое внимание сконцентрировав на городе Наблус, который находится на севере Западного берега реки Иордан. В рамках военной операции израильская армия штурмовала старый город Наблуса и проводила поквартирные обыски. Военные разбросали предупреждающие листовки, разместили снайперов на крышах нескольких зданий, прилегающих к старому городу, и совершили нападения на несколько магазинов в районе Рас-эль-Айн. В связи с продолжающимся штурмом города были направлены военные подкрепления.
"Израильские силы осаждают район старого города Наблуса с рассвета. Это крупнейший район города, в котором проживает почти половина его населения… На сегодняшний день 53 палестинца получили ранения от боевых и резиновых пуль, а также от отравления слезоточивым газом", - сообщил Даглас.
Собеседник агентства подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая, а цель военной операции - ослабить Палестинскую администрацию любыми средствами.
"Израильские силы препятствуют работе медицинских бригад, и мы находимся в контакте с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации ряда раненых из старого города", - добавил губернатор.
