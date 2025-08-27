https://ria.ru/20250827/italija-2037778921.html
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пользовался переводчиком
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пользовался переводчиком - РИА Новости, 27.08.2025
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пользовался переводчиком
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, на суде, избравшем ему... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:22:00+03:00
2025-08-27T07:22:00+03:00
2025-08-27T08:12:00+03:00
в мире
болонья
германия
украина
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, на суде, избравшем ему меру пресечения в виде временного заключения, воспользовался услугами переводчика с русского языка, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего в минувшую пятницу заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В начале заседания суд остался без переводчика с английского, у которого возникли срочные личные обстоятельства. "Кузнецов заявляет, что плохо понимает английский язык, и просит, чтобы ему предоставили помощь переводчика с русского или английского", - говорится в тексте судебного решения. На поиски переводчика ушло два часа и с возобновлением заседания в 14.10 в зале суда стала работать переводчица с русского, подпись которой затем появляется в распоряжении о аресте гражданина Украины.
https://ria.ru/20250827/potok-2037773402.html
болонья
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болонья, германия, украина, северный поток
В мире, Болонья, Германия, Украина, Северный поток
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пользовался переводчиком
Арестованный за подрыв «Северных потоков» украинец воспользовался переводчиком