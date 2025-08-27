https://ria.ru/20250827/italija-2037778921.html

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пользовался переводчиком

РИМ, 27 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, на суде, избравшем ему меру пресечения в виде временного заключения, воспользовался услугами переводчика с русского языка, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего в минувшую пятницу заседания, по итогам которого Кузнецов останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В начале заседания суд остался без переводчика с английского, у которого возникли срочные личные обстоятельства. "Кузнецов заявляет, что плохо понимает английский язык, и просит, чтобы ему предоставили помощь переводчика с русского или английского", - говорится в тексте судебного решения. На поиски переводчика ушло два часа и с возобновлением заседания в 14.10 в зале суда стала работать переводчица с русского, подпись которой затем появляется в распоряжении о аресте гражданина Украины.

