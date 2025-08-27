Рейтинг@Mail.ru
12:50 27.08.2025 (обновлено: 13:20 27.08.2025)
В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета
республика крым
сергей аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. Аксенов ранее пообещал, что в Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета."Послабления уже начались с сегодняшнего дня… Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".Он добавил ,что решение принято по согласованию с центральным аппаратом ФСБ России.
2025
республика крым, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь его временного отключения снижать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. Аксенов ранее пообещал, что в Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета.
"Послабления уже начались с сегодняшнего дня… Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".
Он добавил ,что решение принято по согласованию с центральным аппаратом ФСБ России.
Республика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
