https://ria.ru/20250827/inoagent-2037808986.html
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 27.08.2025
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:01:00+03:00
2025-08-27T11:01:00+03:00
2025-08-27T11:01:00+03:00
россия
москва
яна троянова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы. "Троянова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Троянова попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250823/shtraf-2037120932.html
https://ria.ru/20250827/krym-2037781258.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, яна троянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Яна Троянова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Иноагента Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию без плашки
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы.
"Троянова
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ
. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде.
Троянова попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ.
В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента