https://ria.ru/20250827/inoagent-2037808986.html

Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 27.08.2025

Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T11:01:00+03:00

2025-08-27T11:01:00+03:00

2025-08-27T11:01:00+03:00

россия

москва

яна троянова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы. "Троянова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Троянова попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250823/shtraf-2037120932.html

https://ria.ru/20250827/krym-2037781258.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, яна троянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)