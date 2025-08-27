Рейтинг@Mail.ru
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
11:01 27.08.2025
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки
россия
москва
яна троянова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы. "Троянова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Троянова попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
россия
москва
россия, москва, яна троянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Яна Троянова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Признанную в РФ иностранным агентом актрису Яну Троянову оштрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей плашки, сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы.
"Троянова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде.
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Актриса Троянова* не оплатила судебный штраф
23 августа, 09:09
Троянова попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ.
В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Электрогитара - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов
08:04
 
РоссияМоскваЯна ТрояноваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
