Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 27.08.2025 (обновлено: 16:05 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/indiya-2037898105.html
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США - РИА Новости, 27.08.2025
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США
США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:53:00+03:00
2025-08-27T16:05:00+03:00
в мире
индия
сша
нарендра моди
дональд трамп
скотт бессент
министерство финансов сша
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030686197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92a7bfeb6b272100071e22ecabfea3ce.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент."У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business.По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина.При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.
https://ria.ru/20250826/tramp-2037627740.html
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030686197_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fbfb715a2ec86c13a9f94d51a9733d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, нарендра моди, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша, введение трампом пошлин на импорт, экономика, импорт, экспорт, пошлины
В мире, Индия, США, Нарендра Моди, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика, Импорт, Экспорт, Пошлины
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США

Бессент считает, что Переговоры с Индией о торговом соглашении затянулись

© Getty Images / Anna MoneymakerМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент.
"У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business.
По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина.
При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время пресс-конференции в Вашингтоне. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить с премьером Индии по телефону
26 августа, 12:15
 
В миреИндияСШАНарендра МодиДональд ТрампСкотт БессентМинистерство финансов СШАВведение Трампом пошлин на импортЭкономикаИмпортЭкспортПошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала