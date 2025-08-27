https://ria.ru/20250827/indiya-2037898105.html
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент."У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business.По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина.При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.
