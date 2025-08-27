Рейтинг@Mail.ru
Индия пригласила Россию к сотрудничеству в космической сфере - РИА Новости, 27.08.2025
15:54 27.08.2025
Индия пригласила Россию к сотрудничеству в космической сфере
Индия приглашает российских специалистов к сотрудничеству в космической сфере, заявил посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Индия приглашает российских специалистов к сотрудничеству в космической сфере, заявил посол Индии в России Винай Кумар. "Мы не только с нетерпением ждём продолжения сотрудничества, которое ведем с "Роскосмосом", но также приглашаем российских ученых стать нашими партнерами в космической сфере", - сказал посол на мероприятии по случаю Национального дня космонавтики Индии. "Со своей стороны, мы предлагаем большой рынок инноваций, который постоянно растет и коммерциализацию этой сферы", - добавил посол. Автоматическая космическая станция Индии "Чандраян-3" была запущена в космос в июле 2023 года и вышла на луннуюорбиту в начале августа. Через несколько дней спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции и провел две операции по снижению орбиты перед успешной посадкой на южном полюсе Луны 23 августа 2023 года. В тот же день индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли. Эксперименты с приборами на его борту продолжались до 2 сентября, после чего ученые сообщили о том, что луноход выполнил свои задачи и переведен в спящий режим. Во время своей программы на южном полюсе Луны спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" осуществил "экспериментальный прыжок", поднявшись с помощью двигателей примерно на 40 сантиметров и переместившись на 30-40 сантиметров от первой точки посадки. По словам ученых, этот маневр заключался в проверке технологий взлета с поверхности Луны.
Индия пригласила Россию к сотрудничеству в космической сфере

Посол Кумар: Индия приглашает российских ученых к сотрудничеству в космосе

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Индия приглашает российских специалистов к сотрудничеству в космической сфере, заявил посол Индии в России Винай Кумар.
"Мы не только с нетерпением ждём продолжения сотрудничества, которое ведем с "Роскосмосом", но также приглашаем российских ученых стать нашими партнерами в космической сфере", - сказал посол на мероприятии по случаю Национального дня космонавтики Индии.
"Со своей стороны, мы предлагаем большой рынок инноваций, который постоянно растет и коммерциализацию этой сферы", - добавил посол.
Автоматическая космическая станция Индии "Чандраян-3" была запущена в космос в июле 2023 года и вышла на луннуюорбиту в начале августа. Через несколько дней спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции и провел две операции по снижению орбиты перед успешной посадкой на южном полюсе Луны 23 августа 2023 года. В тот же день индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли. Эксперименты с приборами на его борту продолжались до 2 сентября, после чего ученые сообщили о том, что луноход выполнил свои задачи и переведен в спящий режим.
Во время своей программы на южном полюсе Луны спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" осуществил "экспериментальный прыжок", поднявшись с помощью двигателей примерно на 40 сантиметров и переместившись на 30-40 сантиметров от первой точки посадки. По словам ученых, этот маневр заключался в проверке технологий взлета с поверхности Луны.
