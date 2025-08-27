https://ria.ru/20250827/indija-2037800905.html

Экс-посол Индии высказался о пошлинах США на импорт

Нью-Дели воспринимает введение США пошлин на импорт из Индии не просто как торговый спор двух стран, считает бывший посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нью-Дели воспринимает введение США пошлин на импорт из Индии не просто как торговый спор двух стран, считает бывший посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин. В комментарии изданию Politico он заявил, что новые американские пошлины воспринимаются как "нечто большее, чем просто торговый спор". "Их введение рассматривается как удар по уверенности в партнерстве Индии и США. Если их не остановить, они могут подорвать два десятилетия стратегического сближения", - добавил он. При этом неназванный чиновник Белого дома заявил изданию, что введение США пошлин в отношении Индии, по его мнению, не сигнализирует "о том, что это обязательно приведет к концу отношений двух стран". В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.

2025

