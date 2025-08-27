https://ria.ru/20250827/gsm-2037785928.html
Спасатели ищут мужчину, которого унесло в Охотское море на бочке
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, которого унесло рекой на бочке из-под горюче-смазочных материалов в сторону Охотского моря в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным полиции, при попытке переезда через устье реки Тыл на автомобиле "Камаз" группа из трёх человек оказалась в зоне сильного прилива. В результате повышения уровня воды автомобиль заглох. Два человека смогли спастись самостоятельно, а 38-летнего мужчину с бочкой из-под ГСМ унесло течением в направлении Охотского моря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. Инспектор отделения ГИМС вместе с сотрудниками полиции и местными жителями безуспешно обследовали устье реки Тыл и береговую линию Охотского моря на площади около 25 квадратных километров. Местность труднодоступная, транспортное сообщение отсутствует. На поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Магадана. Всего в поисках участвуют 33 человека на 6 единицах техники.
