https://ria.ru/20250827/gosduma-2037848650.html

В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест

В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест - РИА Новости, 27.08.2025

В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест

Гражданам РФ может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за самовольное ограждение парковочного места во дворе, если кадастровая стоимость участка не... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T13:07:00+03:00

2025-08-27T13:07:00+03:00

2025-08-27T13:43:00+03:00

общество

россия

сергей колунов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Гражданам РФ может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за самовольное ограждение парковочного места во дворе, если кадастровая стоимость участка не определена, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "За самовольное ограждение парковочного места во дворе грозит ответственность в соответствии со статьей КоАП РФ 7.1 (Самовольное занятие земельного участка). Штраф по ней физлицам составляет от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 200 тысяч рублей. Но это в случае, если кадастровая стоимость участка не определена", - сообщил Колунов. Он добавил, что если кадастровая стоимость участка определена, граждан ждёт штраф от 1 до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 1,5 до 2% от кадастровой цены, но не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. По словам депутата, эти суммы крайне ощутимы. "В случае, если ваши соседи совершают самозахват парковочного места во дворе – вешают цепи, устанавливают столбы, блокираторы и так далее – необходимо обратиться в управляющую компанию", - подчеркнул зампред комитета. Он также отметил, что обычно управляющая компания берет на себя все заботы, проблему устраняет, виновников наказывает, но для закрепления эффекта можно обратиться в профильные муниципальные органы и в полицию.

https://ria.ru/20250819/gosduma-2036234681.html

https://ria.ru/20250826/blokirovka-2037562272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей колунов, госдума рф