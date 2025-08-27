Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 27.08.2025 (обновлено: 13:43 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037848650.html
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест - РИА Новости, 27.08.2025
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест
Гражданам РФ может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за самовольное ограждение парковочного места во дворе, если кадастровая стоимость участка не... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:07:00+03:00
2025-08-27T13:43:00+03:00
общество
россия
сергей колунов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Гражданам РФ может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за самовольное ограждение парковочного места во дворе, если кадастровая стоимость участка не определена, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "За самовольное ограждение парковочного места во дворе грозит ответственность в соответствии со статьей КоАП РФ 7.1 (Самовольное занятие земельного участка). Штраф по ней физлицам составляет от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 200 тысяч рублей. Но это в случае, если кадастровая стоимость участка не определена", - сообщил Колунов. Он добавил, что если кадастровая стоимость участка определена, граждан ждёт штраф от 1 до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 1,5 до 2% от кадастровой цены, но не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. По словам депутата, эти суммы крайне ощутимы. "В случае, если ваши соседи совершают самозахват парковочного места во дворе – вешают цепи, устанавливают столбы, блокираторы и так далее – необходимо обратиться в управляющую компанию", - подчеркнул зампред комитета. Он также отметил, что обычно управляющая компания берет на себя все заботы, проблему устраняет, виновников наказывает, но для закрепления эффекта можно обратиться в профильные муниципальные органы и в полицию.
https://ria.ru/20250819/gosduma-2036234681.html
https://ria.ru/20250826/blokirovka-2037562272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей колунов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест

Колунов рассказал о штрафах за самовольное ограждение парковки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Гражданам РФ может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за самовольное ограждение парковочного места во дворе, если кадастровая стоимость участка не определена, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"За самовольное ограждение парковочного места во дворе грозит ответственность в соответствии со статьей КоАП РФ 7.1 (Самовольное занятие земельного участка). Штраф по ней физлицам составляет от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 200 тысяч рублей. Но это в случае, если кадастровая стоимость участка не определена", - сообщил Колунов.
Школьник - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Госдуме предложили отменить плату за парковку у школ 1 сентября
19 августа, 10:08
Он добавил, что если кадастровая стоимость участка определена, граждан ждёт штраф от 1 до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 1,5 до 2% от кадастровой цены, но не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. По словам депутата, эти суммы крайне ощутимы.
"В случае, если ваши соседи совершают самозахват парковочного места во дворе – вешают цепи, устанавливают столбы, блокираторы и так далее – необходимо обратиться в управляющую компанию", - подчеркнул зампред комитета.
Он также отметил, что обычно управляющая компания берет на себя все заботы, проблему устраняет, виновников наказывает, но для закрепления эффекта можно обратиться в профильные муниципальные органы и в полицию.
Дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Раскрыто, кто и зачем требует у водителей выкуп за доступ к авто
26 августа, 03:15
 
ОбществоРоссияСергей КолуновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала