https://ria.ru/20250827/gosduma-2037807164.html

В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование

В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование - РИА Новости, 27.08.2025

В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:50:00+03:00

2025-08-27T10:50:00+03:00

2025-08-27T10:50:00+03:00

общество

россия

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение любых преступлений против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшего, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается лишать гражданства РФ за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В документах авторы отметили, что лица, осужденные за совершение этих преступлений после приема в гражданство Российской Федерации, демонстрируют полное игнорирование основополагающих принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними столь значимого и ответственного статуса российского гражданина. По их словам, действующий перечень преступлений, совершение которых является основанием для прекращения гражданства, составлен избирательно: так, например, гражданство РФ прекращается за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних или при наличии иных отягчающих обстоятельств, но не за совершение подобных действий в отношении взрослого. Депутаты уточнили, что российского гражданства иностранец лишается за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних не достигших 14-летнего возраста, однако то же деяние, совершенное в отношении ребенка в возрасте от 14 до 16 лет, основанием для прекращения гражданства не является. Авторы проекта считают обоснованным включение указанных составов в число оснований прекращения гражданства РФ, поскольку торговля людьми грубо нарушает базовые конституционные ценности - свободу и неприкосновенность личности, право на достойную жизнь и человеческое достоинство, а вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений разрушает будущее детей, способствует криминализации молодежной среды и усиливает социальную напряженность.

https://ria.ru/20250811/grazhdanstvo-2034530747.html

https://ria.ru/20250817/grazhdanstvo-2035851758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, лдпр