В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование - РИА Новости, 27.08.2025
10:50 27.08.2025
В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование
В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование - РИА Новости, 27.08.2025
В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение любых преступлений против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшего, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается лишать гражданства РФ за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В документах авторы отметили, что лица, осужденные за совершение этих преступлений после приема в гражданство Российской Федерации, демонстрируют полное игнорирование основополагающих принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними столь значимого и ответственного статуса российского гражданина. По их словам, действующий перечень преступлений, совершение которых является основанием для прекращения гражданства, составлен избирательно: так, например, гражданство РФ прекращается за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних или при наличии иных отягчающих обстоятельств, но не за совершение подобных действий в отношении взрослого. Депутаты уточнили, что российского гражданства иностранец лишается за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних не достигших 14-летнего возраста, однако то же деяние, совершенное в отношении ребенка в возрасте от 14 до 16 лет, основанием для прекращения гражданства не является. Авторы проекта считают обоснованным включение указанных составов в число оснований прекращения гражданства РФ, поскольку торговля людьми грубо нарушает базовые конституционные ценности - свободу и неприкосновенность личности, право на достойную жизнь и человеческое достоинство, а вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений разрушает будущее детей, способствует криминализации молодежной среды и усиливает социальную напряженность.
В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование

ЛДПР предложила лишать гражданства за преступления против половой свободы

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение любых преступлений против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшего, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается лишать гражданства РФ за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
В документах авторы отметили, что лица, осужденные за совершение этих преступлений после приема в гражданство Российской Федерации, демонстрируют полное игнорирование основополагающих принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними столь значимого и ответственного статуса российского гражданина.
По их словам, действующий перечень преступлений, совершение которых является основанием для прекращения гражданства, составлен избирательно: так, например, гражданство РФ прекращается за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних или при наличии иных отягчающих обстоятельств, но не за совершение подобных действий в отношении взрослого.
Депутаты уточнили, что российского гражданства иностранец лишается за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних не достигших 14-летнего возраста, однако то же деяние, совершенное в отношении ребенка в возрасте от 14 до 16 лет, основанием для прекращения гражданства не является.
Авторы проекта считают обоснованным включение указанных составов в число оснований прекращения гражданства РФ, поскольку торговля людьми грубо нарушает базовые конституционные ценности - свободу и неприкосновенность личности, право на достойную жизнь и человеческое достоинство, а вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений разрушает будущее детей, способствует криминализации молодежной среды и усиливает социальную напряженность.
