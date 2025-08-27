Рейтинг@Mail.ru
В ГД предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 27.08.2025 (обновлено: 05:55 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037766062.html
В ГД предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone
В ГД предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone - РИА Новости, 27.08.2025
В ГД предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone
Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone может спровоцировать распространение мошенниками поддельных версий или фишинговых... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T02:28:00+03:00
2025-08-27T05:55:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone может спровоцировать распространение мошенниками поддельных версий или фишинговых сайтов под видом официальных источников, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин."Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone — важный шаг в развитии отечественных финтех-решений. Но вместе с этим закономерно активизируются мошенники, которые всегда стараются использовать новые технологии в своих схемах. Когда у пользователей появляется интерес к скачиванию нового приложения, возрастает риск того, что злоумышленники будут распространять поддельные версии или фишинговые сайты под видом "официальных источников", — сказал Немкин. По словам депутата, наиболее вероятным сценарием обмана является рассылка поддельных ссылок через мессенджеры и социальные сети, где приложение будет предлагаться "для удобной установки" или "с обходом ограничений App Store". "Еще один способ — создание клонов приложений на неофициальных маркетплейсах, которые внешне полностью копируют интерфейс банковских программ, но на самом деле крадут пароли и данные карт. Кроме того, могут появиться мошеннические "сервисы настройки", где якобы помогают подключить оплату с iPhone, а на деле получают доступ к личным данным и счетам", — отметил он. Парламентарий подчеркнул, что отдельную опасность представляют звонки и обращения от "лжесотрудников банков", где под предлогом помощи в установке приложения или активации новой функции мошенники будут пытаться убедить человека предоставить доступ к телефону через удаленные сервисы. "Для пожилых клиентов такие атаки особенно рискованны, так как они могут довериться "поддержке" и фактически сами открыть преступникам путь к своим финансам", — рассказал Немкин. Он посоветовал пользователям загружать приложения нужно только по официальным ссылкам, размещенным на сайте банка или в проверенных источниках."Нельзя устанавливать программы из сторонних магазинов или по полученным в личных сообщениях ссылкам. Все обновления также стоит проводить вручную через официальный ресурс, а при любых сомнениях лучше обратиться в отделение банка или на горячую линию", — добавил депутат. По его словам, главным правилом цифровой безопасности является бдительность, если новое приложение или функция действительно доступна, информация о нем всегда будет опубликована банком в официальных каналах: на сайте, в мобильном банке, в отделении. "Любые "обходные пути", "ускоренные установки" и тем более просьбы назвать коды подтверждения должны восприниматься как стоп-сигнал. Только так пользователи смогут безопасно пользоваться новыми технологиями, сохранив при этом свои деньги и личные данные", — заключил Немкин.
https://ria.ru/20250826/bezopasnost-2037568318.html
https://ria.ru/20250813/gosduma-2035127696.html
https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия
Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В ГД предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone

Депутат Немкин предупредил о мошенничестве из-за новой схемы оплаты через iPhone

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone может спровоцировать распространение мошенниками поддельных версий или фишинговых сайтов под видом официальных источников, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Запуск российскими банками приложений для бесконтактной оплаты через iPhone — важный шаг в развитии отечественных финтех-решений. Но вместе с этим закономерно активизируются мошенники, которые всегда стараются использовать новые технологии в своих схемах. Когда у пользователей появляется интерес к скачиванию нового приложения, возрастает риск того, что злоумышленники будут распространять поддельные версии или фишинговые сайты под видом "официальных источников", — сказал Немкин.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В мессенджере Max создадут систему защиты от мошенничества
Вчера, 03:03
По словам депутата, наиболее вероятным сценарием обмана является рассылка поддельных ссылок через мессенджеры и социальные сети, где приложение будет предлагаться "для удобной установки" или "с обходом ограничений App Store".
"Еще один способ — создание клонов приложений на неофициальных маркетплейсах, которые внешне полностью копируют интерфейс банковских программ, но на самом деле крадут пароли и данные карт. Кроме того, могут появиться мошеннические "сервисы настройки", где якобы помогают подключить оплату с iPhone, а на деле получают доступ к личным данным и счетам", — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что отдельную опасность представляют звонки и обращения от "лжесотрудников банков", где под предлогом помощи в установке приложения или активации новой функции мошенники будут пытаться убедить человека предоставить доступ к телефону через удаленные сервисы.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана
13 августа, 22:27
"Для пожилых клиентов такие атаки особенно рискованны, так как они могут довериться "поддержке" и фактически сами открыть преступникам путь к своим финансам", — рассказал Немкин.
Он посоветовал пользователям загружать приложения нужно только по официальным ссылкам, размещенным на сайте банка или в проверенных источниках.
"Нельзя устанавливать программы из сторонних магазинов или по полученным в личных сообщениях ссылкам. Все обновления также стоит проводить вручную через официальный ресурс, а при любых сомнениях лучше обратиться в отделение банка или на горячую линию", — добавил депутат.
По его словам, главным правилом цифровой безопасности является бдительность, если новое приложение или функция действительно доступна, информация о нем всегда будет опубликована банком в официальных каналах: на сайте, в мобильном банке, в отделении.
"Любые "обходные пути", "ускоренные установки" и тем более просьбы назвать коды подтверждения должны восприниматься как стоп-сигнал. Только так пользователи смогут безопасно пользоваться новыми технологиями, сохранив при этом свои деньги и личные данные", — заключил Немкин.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
5 августа, 09:32
 
ТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала