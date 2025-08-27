Дания вызвала дипломата США из-за "кампании влияния" в Гренландии
Нуук. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в Гренландии.
Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники в среду сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
"Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, конечно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского временного поверенного в делах для беседы", - заявил Расмуссен датской телерадиокомпании DR.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.