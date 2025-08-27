https://ria.ru/20250827/glava-2037793796.html

Дания вызвала дипломата США из-за "кампании влияния" в Гренландии

Дания вызвала дипломата США из-за "кампании влияния" в Гренландии - РИА Новости, 27.08.2025

Дания вызвала дипломата США из-за "кампании влияния" в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:05:00+03:00

2025-08-27T10:05:00+03:00

2025-08-27T10:05:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

ларс лёкке расмуссен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029648814_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_02bd89809553890bddd16f1ee0922617.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в Гренландии. Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники в среду сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц. "Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, конечно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского временного поверенного в делах для беседы", - заявил Расмуссен датской телерадиокомпании DR. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250327/tramp-2007661200.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен