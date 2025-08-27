Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/germaniya-2037981911.html
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий - РИА Новости, 27.08.2025
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
Более половины жителей Германии считают, что Украина должна отказаться от территорий для достижения мирного соглашения, сообщает Die Welt, ссылаясь на... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T23:56:00+03:00
2025-08-27T23:56:00+03:00
германия
украина
россия
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более половины жителей Германии считают, что Украина должна отказаться от территорий для достижения мирного соглашения, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса института Forsa."Пятьдесят два процента опрошенных согласны с этим утверждением. Среди сторонников оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) такой ответ дали 72 процента респондентов" — говорится в материале.Дополнительно сообщается, что среди последователей Христианской-демократического союза (ХДС) 43 процента придерживаются мнения об отказе Украинойтерритории, а среди голосующих за Социал-демократов (СДПГ) — 48 процентов.Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводился опрос, который касался мнения немцев о проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем политике. Около 60% немцев не верят, что она приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны.Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европыв 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
https://ria.ru/20250826/germaniya-2037746252.html
https://ria.ru/20250826/opros-2037744090.html
https://ria.ru/20250825/germaniya-2037352460.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, россия, фридрих мерц, хдс/хсс
Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий

Die Welt: более половины немцев считают, что Киеву надо отказаться от территорий

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более половины жителей Германии считают, что Украина должна отказаться от территорий для достижения мирного соглашения, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса института Forsa.
"Пятьдесят два процента опрошенных согласны с этим утверждением. Среди сторонников оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) такой ответ дали 72 процента респондентов" — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Госдуме призвали Мерца прекратить угрожать России
26 августа, 21:27
Дополнительно сообщается, что среди последователей Христианской-демократического союза (ХДС) 43 процента придерживаются мнения об отказе Украинойтерритории, а среди голосующих за Социал-демократов (СДПГ) — 48 процентов.
Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводился опрос, который касался мнения немцев о проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем политике. Около 60% немцев не верят, что она приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Опрос показал отношение немцев к политике Мерца
26 августа, 21:06
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европыв 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Федеральный канцлер Фридрих Мерц выступает на партийной конференции. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Канцлер Германии выступил с печальным обращением о будущем страны
25 августа, 04:57
 
ГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала