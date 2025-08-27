https://ria.ru/20250827/germaniya-2037981911.html

Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий

Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более половины жителей Германии считают, что Украина должна отказаться от территорий для достижения мирного соглашения, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса института Forsa."Пятьдесят два процента опрошенных согласны с этим утверждением. Среди сторонников оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) такой ответ дали 72 процента респондентов" — говорится в материале.Дополнительно сообщается, что среди последователей Христианской-демократического союза (ХДС) 43 процента придерживаются мнения об отказе Украинойтерритории, а среди голосующих за Социал-демократов (СДПГ) — 48 процентов.Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводился опрос, который касался мнения немцев о проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем политике. Около 60% немцев не верят, что она приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны.Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европыв 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.

