Опрос показал отношение немцев к отказу Украины от территорий
Die Welt: более половины немцев считают, что Киеву надо отказаться от территорий
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более половины жителей Германии считают, что Украина должна отказаться от территорий для достижения мирного соглашения, сообщает Die Welt, ссылаясь на результаты опроса института Forsa.
"Пятьдесят два процента опрошенных согласны с этим утверждением. Среди сторонников оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) такой ответ дали 72 процента респондентов" — говорится в материале.
Ранее, с 22 по 25 августа, в Германии проводился опрос, который касался мнения немцев о проводимой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем политике. Около 60% немцев не верят, что она приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европыв 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
