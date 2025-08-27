В ФРГ выдвинули обвинение против хакера за кибератаку на дочку "Роснефти"
В Берлине выдвинули обвинение против немца за кибератаку на Rosneft Deutschland
Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Прокуратура Берлина выдвинула обвинение в отношении немца, подозреваемого в участии в кибератаке на дочернюю компанию "Роснефти" в ФРГ Rosneft Deutschland GmbH в марте 2022 года в составе группировки Anonymous.
"Прокуратура Берлина направила в окружной суд Тиргартен обвинительное заключение в отношении 30-летнего немца, подозреваемого в совершении кибератаки на компанию ФРГ Rosneft Deutschland GmbH в марте 2022 года… Конкретно мужчине инкриминируются два случая шпионажа за данными, в одном случае в сочетании с компьютерным саботажем в особо тяжкой форме", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Расследование показало, что обвиняемый выкрал около 20 терабайт данных и опубликовал их на принадлежащем членам Anonymous сайте, а также удалил системы, "относящиеся к критической инфраструктуре", уточняет прокуратура. В результате Rosneft Deutschland понесла ущерб в размере около 9,8 миллиона евро (более 900 миллионов рублей), так как была вынуждена отключить все системы и начать расследование инцидента, сообщает прокуратура. Кроме того, кибератака парализовала внутренние коммуникации и оперативную деятельность компании на несколько дней, а также привела к нарушению транспортной логистики и частичным перебоям в поставках, вследствие чего ущерб вырос еще приблизительно на 2,6 миллиона евро (около 240 миллионов рублей), отмечается в релизе.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В марте 2025 года на фоне антироссийских санкций, которые в Москве считают незаконными, министерство экономики Германии продлило внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября.
