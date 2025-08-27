https://ria.ru/20250827/genprokuratura-2037811598.html

ГП подала иск об изъятии у генерала Кузнецова имущества

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи, наличность и предметы роскоши почти на 500 миллионов рублей, следует из иска надзорного ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Коррупционные нарушения бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу генерала Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. "Уголовное дело находится на контроле в Генеральной прокуратуре РФ. По поручению генпрокурора Игоря Краснова на систематической основе ведется работа по взысканию имущества, приобретенного вопреки установленного законодательством запретов и ограничений", - пояснил РИА Новости источник в прокуратуре. Согласно иску, помимо Кузнецова ответчиками выступают его жена Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко. Как отмечается в документе, Кузнецов с 1990 по 2024 год занимал различные должности в вооруженных силах РФ, а в 2016-м ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. С 2010 по 2024 годы он был обязан был предоставлять сведения о доходах и расходах. В иске указывается, что в 2010-2023 годах доход военного кадровика составил 47,6 миллиона рублей, его супруги – 41,2 миллиона рублей. "При этом установлено, что заработная плата являлась не единственным источником дохода Кузнецова Ю.В., а сведения, отраженные в представленных справках, не соответствовали действительности. Проверка материального состояния ответчика выявила явные несоответствия расходов указанных лиц полученным доходам… Для сокрытия своего реального имущественного положения от контролирующих органов приобретаемые Кузнецовым Ю.В. в 2011-2023 годах объекты недвижимости оформлялись на близких ему лиц – мать жены Василенко Л.М., 1946 года рождения, жену Кузнецову Ю.С., дочерей Грузину (Кузнецову) А.Ю. и Андрияненко (Кузнецову) Р.Ю.", - отмечается в иске. Как выяснили прокуроры, Кузнецов за это время приобрел несколько объектов недвижимости общей стоимостью 240,9 миллионов рублей. Так, в 2011 году он купил участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров со зданием (308,4 квадратных метров) в Истринском районе Подмосковья, которые поначалу были зарегистрированы на тещу, а в 2020 году переоформлены в собственность дочери Регины Андрияненко. На дочь также оформлено помещение площадью 105,3 квадратных метра в московском Кунцево стоимостью 50,5 миллиона рублей. Там же в 2017 году Кузнецов приобрел еще одну недвижимость (площадь 112,5 квадратных метра) за 28 миллионов рублей. Через он год взял в аренду два участка по 3 тысячи квадратных метров каждый в Красногорском районе Московской области, а позже через договоры купли-продажи за 353,1 тысячи рублей оформил их на себя и жену. Сейчас там уже возведены три объекта капитального строительства. По оценкам экспертов, их рыночная стоимость в 2025 году составила 60,5 миллиона рублей. Кроме того, в 2021 году на жену Кузнецова было зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 680 квадратных метров с домом (1125,2 квадратных метра) в Краснодаре. Экспертиза показала, что дом с участком оцениваются в 80,2 миллиона рублей. Кузнецову принадлежат автомобили: BMW Е70 Х5 хDrive 30d стоимостью 3,1 миллиона рублей и ГАЗ 21Р 1969 года выпуска стоимостью 390 тысяч рублей. В иске сообщается также, что в ходе обысков в 2024 году у Кузнецова в квартире в Ружейном переулке изъяли 50,2 миллиона рублей, 139 тысяч долларов и 100 тысяч евро; в доме в Истринском районе: 34,3 миллиона рублей, 143,8 тысячи долларов и 104 тысячи евро. В его служебном кабинете были обнаружены 686 тысяч рублей. В квартире дочери (Грузиной) принадлежащие Кузнецову 35 миллионов рублей, 140 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Помимо наличности оперативники обнаружили у Кузнецова и коллекцию монет. Например, 55 монет номиналом 10 рублей из золота 999 пробы "Один червонец" общей стоимостью чуть более 4 миллионов рублей. Есть монета с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы; монета из серебра 925 пробы "Чеченская Республика" стоимостью 36,9 тысячи рублей; монета Банка Танзании; набор из 12 монет "Своих не бросаем" за 16 тысяч рублей. Во время обысков также были найдены наручные часы различных марок: Rado, Co-Axial Chronometer, Michael Kors, Seiko – всего 11 пар и еще три копии известных брендов, а также многочисленные ювелирные украшения. "Всего по результатам следственных действий у Кузнецова Ю.В. установлено наличие предметов, представляющих материальную ценность, общей стоимостью 14 344 830 рублей", - указывается в иске. Там добавляется, что Кузнецов с женой хранили на счетах в банках 56,9 миллиона рублей. "Родственников либо иных лиц, которые могли бы стать законным источником поступления к Кузнецову изъятых у него денежных средств, не установлено. Последний о дополнительном доходе и полученных дорогостоящих подарках по месту прохождения службы не заявлял", -подчеркивается в документе. В итоге Генеральная прокуратура РФ обратилась в Хамовнический районный суд с иском, в котором потребовала "обратить в доход государства следующее имущество": недвижимость стоимостью 240,9 миллиона рублей, 245,8 миллиона рублей наличности и вкладов, автомобили, а также предметы роскоши, найденные при обысках, общей стоимость. 14,3 миллиона рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

