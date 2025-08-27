Рейтинг@Mail.ru
На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений
17:29 27.08.2025
На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений
в мире
гана
красный крест
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни человек были вынуждены покинуть дома из-за столкновений, вызванных земельным спором, на севере Ганы, сообщает портал GhanaWeb. Отмечается, что конфликт, вызванный недовольством разных групп продажей властями земли частному застройщику, вспыхнул в воскресенье и уже унес жизни шести человек, еще 18 человек пострадали. "Сотни местных жителей, особенно женщины и дети, покинули свои дома после возобновления насилия из-за земельного спора в Гбинийири", - пишет портал. Телеканал UTV сообщает, что на фоне конфликта Красный Крест открыл убежища, в которых могут разместиться беженцы.
гана
в мире, гана, красный крест
В мире, Гана, Красный Крест
Полицейский, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни человек были вынуждены покинуть дома из-за столкновений, вызванных земельным спором, на севере Ганы, сообщает портал GhanaWeb.
Отмечается, что конфликт, вызванный недовольством разных групп продажей властями земли частному застройщику, вспыхнул в воскресенье и уже унес жизни шести человек, еще 18 человек пострадали.
"Сотни местных жителей, особенно женщины и дети, покинули свои дома после возобновления насилия из-за земельного спора в Гбинийири", - пишет портал.
Телеканал UTV сообщает, что на фоне конфликта Красный Крест открыл убежища, в которых могут разместиться беженцы.
В мире Гана Красный Крест
 
 
