На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений
На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений
2025-08-27T17:29:00+03:00
в мире
гана
красный крест
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни человек были вынуждены покинуть дома из-за столкновений, вызванных земельным спором, на севере Ганы, сообщает портал GhanaWeb. Отмечается, что конфликт, вызванный недовольством разных групп продажей властями земли частному застройщику, вспыхнул в воскресенье и уже унес жизни шести человек, еще 18 человек пострадали. "Сотни местных жителей, особенно женщины и дети, покинули свои дома после возобновления насилия из-за земельного спора в Гбинийири", - пишет портал. Телеканал UTV сообщает, что на фоне конфликта Красный Крест открыл убежища, в которых могут разместиться беженцы.
