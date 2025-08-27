https://ria.ru/20250827/gana-2037924453.html

На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений

На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений - РИА Новости, 27.08.2025

На севере Ганы сотни человек покинули дома из-за столкновений

27.08.2025
Сотни человек были вынуждены покинуть дома из-за столкновений, вызванных земельным спором, на севере Ганы, сообщает портал GhanaWeb.

в мире

гана

красный крест

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотни человек были вынуждены покинуть дома из-за столкновений, вызванных земельным спором, на севере Ганы, сообщает портал GhanaWeb. Отмечается, что конфликт, вызванный недовольством разных групп продажей властями земли частному застройщику, вспыхнул в воскресенье и уже унес жизни шести человек, еще 18 человек пострадали. "Сотни местных жителей, особенно женщины и дети, покинули свои дома после возобновления насилия из-за земельного спора в Гбинийири", - пишет портал. Телеканал UTV сообщает, что на фоне конфликта Красный Крест открыл убежища, в которых могут разместиться беженцы.

гана

2025

