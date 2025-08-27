Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых
14:57 27.08.2025 (обновлено: 15:13 27.08.2025)
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых
в мире
франция
европа
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения во Франции получили указание обеспечить готовность больниц к приему тысяч раненых на случай масштабного военного конфликта в Европе, сообщает журнал Canard Enchaîné со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения страны Катрин Вотрен в адрес глав региональных агентств здравоохранения. "По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе", - пишет журнал. По данным издания, в рамках этой инициативы планируется создать медцентры по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры должны будут быть расположены вблизи транспортных узлов, чтобы сделать возможной отправку иностранных военных в свои страны. Готовность системы здравоохранения к масштабному конфликту, в соответствии с этим распоряжением, должна быть обеспечена к марту 2026 года.
франция
европа
в мире, франция, европа
В мире, Франция, Европа
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Fotolia / Yuri Bizgaimer
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения во Франции получили указание обеспечить готовность больниц к приему тысяч раненых на случай масштабного военного конфликта в Европе, сообщает журнал Canard Enchaîné со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения страны Катрин Вотрен в адрес глав региональных агентств здравоохранения.
"По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе", - пишет журнал.
По данным издания, в рамках этой инициативы планируется создать медцентры по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры должны будут быть расположены вблизи транспортных узлов, чтобы сделать возможной отправку иностранных военных в свои страны.
Готовность системы здравоохранения к масштабному конфликту, в соответствии с этим распоряжением, должна быть обеспечена к марту 2026 года.
