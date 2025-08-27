https://ria.ru/20250827/frantsija-2037887022.html

Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых

2025-08-27T14:57:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения во Франции получили указание обеспечить готовность больниц к приему тысяч раненых на случай масштабного военного конфликта в Европе, сообщает журнал Canard Enchaîné со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения страны Катрин Вотрен в адрес глав региональных агентств здравоохранения. "По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе", - пишет журнал. По данным издания, в рамках этой инициативы планируется создать медцентры по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры должны будут быть расположены вблизи транспортных узлов, чтобы сделать возможной отправку иностранных военных в свои страны. Готовность системы здравоохранения к масштабному конфликту, в соответствии с этим распоряжением, должна быть обеспечена к марту 2026 года.

