https://ria.ru/20250827/frantsija-2037887022.html
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых - РИА Новости, 27.08.2025
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых
Органы здравоохранения во Франции получили указание обеспечить готовность больниц к приему тысяч раненых на случай масштабного военного конфликта в Европе,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:57:00+03:00
2025-08-27T14:57:00+03:00
2025-08-27T15:13:00+03:00
в мире
франция
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116303/84/1163038484_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2970cfdd8fd379796f88b99a0fd1546b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения во Франции получили указание обеспечить готовность больниц к приему тысяч раненых на случай масштабного военного конфликта в Европе, сообщает журнал Canard Enchaîné со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения страны Катрин Вотрен в адрес глав региональных агентств здравоохранения. "По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе", - пишет журнал. По данным издания, в рамках этой инициативы планируется создать медцентры по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры должны будут быть расположены вблизи транспортных узлов, чтобы сделать возможной отправку иностранных военных в свои страны. Готовность системы здравоохранения к масштабному конфликту, в соответствии с этим распоряжением, должна быть обеспечена к марту 2026 года.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012869047.html
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116303/84/1163038484_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e8b0bd0ebb35f9e1be0e24044f1c97b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, европа
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему тысяч раненых
Минздрав Франции поручил подготовить больницы к приему раненых на случай войны
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Органы здравоохранения во Франции получили указание обеспечить готовность больниц к приему тысяч раненых на случай масштабного военного конфликта в Европе, сообщает журнал Canard Enchaîné
со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения страны Катрин Вотрен в адрес глав региональных агентств здравоохранения.
"По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе", - пишет журнал.
По данным издания, в рамках этой инициативы планируется создать медцентры по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры должны будут быть расположены вблизи транспортных узлов, чтобы сделать возможной отправку иностранных военных в свои страны.
Готовность системы здравоохранения к масштабному конфликту, в соответствии с этим распоряжением, должна быть обеспечена к марту 2026 года.