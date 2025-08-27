Рейтинг@Mail.ru
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/finlyandiya-2037977190.html
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России - РИА Новости, 27.08.2025
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России
Президент Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, направленные на обострение конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T22:46:00+03:00
2025-08-27T22:46:00+03:00
в мире
россия
украина
финляндия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d2c356e9ef092b35b2d0f121aa2327.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, направленные на обострение конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.Так он отреагировал на призыв Стубба к европейским странам надавить на Москву, чтобы она "присоединилась к переговорам"."Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось", — написал он.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250827/stubb-2037913104.html
https://ria.ru/20250827/malinen-2037906265.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaf33814e2f06d85a40c460b1c7f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России

Профессор Малинен обвинил Стубба в разжигании конфликта с Россией

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, направленные на обострение конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
Так он отреагировал на призыв Стубба к европейским странам надавить на Москву, чтобы она "присоединилась к переговорам".
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским
Вчера, 16:45
"Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось", — написал он.
Переговоры по урегулированию на Украине
На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Другого пути нет": в Европе выступили с планом по Украине
Вчера, 16:21
 
В миреРоссияУкраинаФинляндияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала