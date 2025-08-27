https://ria.ru/20250827/finlyandiya-2037977190.html

"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России

"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России - РИА Новости, 27.08.2025

"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России

Президент Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, направленные на обострение конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, направленные на обострение конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.Так он отреагировал на призыв Стубба к европейским странам надавить на Москву, чтобы она "присоединилась к переговорам"."Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось", — написал он.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

