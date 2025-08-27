https://ria.ru/20250827/fas-2037810793.html

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен в двух аэропортах

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в "Шереметьево" и воду в аэропорту Сургута, сообщило ведомство. Признаки нарушения выявлены в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 миллиона человек в год. Соответствующее поручение ФАС России 21 июня направила в 28 территориальных органов. К настоящему моменту признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в двух регионах. "В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО "Мир Вендинга" занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту "Шереметьево". При этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены", - сообщили в ФАС. Там добавили, что "на территории стерильной зоны аэропорта Сургут территориальное управление ведомства установило доминирующее положение АО "Аэропорт Сургут" с долей 100%. При этом Ханты-Мансийское УФАС России выявило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне". Территориальные органы службы возбудили антимонопольные дела в отношении ООО "Мир Вендинга" и АО "Аэропорт Сургут" по признакам установления монопольно высоких цен на товары. В случае подтверждения фактов нарушений организациям грозят административные штрафы в соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. Антимонопольные органы продолжают проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах.

