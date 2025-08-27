Рейтинг@Mail.ru
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 27.08.2025
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.​ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в общине Унтерлюс в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, сообщила газета Handelsblatt. "Новый завод после увеличения объемов производства к 2027 году и при полной загрузке мощностей станет крупнейшим заводом в Европе по производству боеприпасов, если не в мире", - заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер на церемонии открытия завода. На открытии завода, где с 2027 года планируется производить до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год, присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль и министр обороны ФРГ Борис Писториус, а также президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Румынии Илие Боложан и официальные представители Латвии и Литвы. Паппергер заявил, что производство артиллерийских снарядов в Утерлюсе будет иметь стратегическое значение не только для Rheinmetall, "но и для Федеративной Республики Германия, и для Европы". Помимо обычных артиллерийских снарядов, Rheinmetall планирует производить в Унтерлюсе так называемую ракетную артиллерию. Это артиллерийские снаряды с небольшими ракетными двигателями, которые позволяют снарядам достигать дальности до 100 километров. Обычные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют дальность действия от 30 до 40 километров. Производство первых снарядов в Унтерлюсе началось несколько недель назад. В этом году на немецком заводе будет произведено около 25 тысяч боеприпасов, а в следующем году - уже около 140 тысяч. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.
Rheinmetall открыл новый завод по производству снарядов

Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству снарядов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.​ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в общине Унтерлюс в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, сообщила газета Handelsblatt.
"Новый завод после увеличения объемов производства к 2027 году и при полной загрузке мощностей станет крупнейшим заводом в Европе по производству боеприпасов, если не в мире", - заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер на церемонии открытия завода.
На открытии завода, где с 2027 года планируется производить до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год, присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль и министр обороны ФРГ Борис Писториус, а также президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Румынии Илие Боложан и официальные представители Латвии и Литвы.
Паппергер заявил, что производство артиллерийских снарядов в Утерлюсе будет иметь стратегическое значение не только для Rheinmetall, "но и для Федеративной Республики Германия, и для Европы".
Помимо обычных артиллерийских снарядов, Rheinmetall планирует производить в Унтерлюсе так называемую ракетную артиллерию. Это артиллерийские снаряды с небольшими ракетными двигателями, которые позволяют снарядам достигать дальности до 100 километров. Обычные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют дальность действия от 30 до 40 километров.
Производство первых снарядов в Унтерлюсе началось несколько недель назад. В этом году на немецком заводе будет произведено около 25 тысяч боеприпасов, а в следующем году - уже около 140 тысяч.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.
Специальная военная операция на УкраинеГерманияЕвропаНижняя СаксонияМарк РюттеБорис ПисториусРумен РадевНАТОВ мире
 
 
