Совет ЕС нарушает личные права Усманова, заявил юрист

2025-08-27T14:51:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Совет ЕС нарушает личные права российского предпринимателя Алишера Усманова и наносит ущерб его репутации, заявил РИА Новости юрист, представляющий интересы Усманова, Йоахим Штайнхёфель. Ранее телеканал Euronews сообщил, что Штайнхёфель от имени Усманова подал в суд на Совет ЕС, обвинив его в клевете из-за введения европейских санкций на базе голословных утверждений журналистов. Отмечается, что немецкий юрист не оспаривает сами санкции, но хочет, чтобы суд запретил Совету ЕС распространять недоказанные утверждения. "Совет ЕС нарушает личные права господина Усманова и наносит ущерб его репутации. В демократическом обществе, построенном на принципе верховенства закона, никто — ни государство, ни ЕС — не должен стоять выше закона. Я занимаюсь этим делом как юрист и как гражданин: Конституция гарантирует доступ к суду любому, чьи права ущемляются государственной властью, и лишение иностранного гражданина этих прав нанесет ущерб верховенству закона, нашей Конституции и нашей демократии", - сказал юрист. Ранее в пресс-службе Усманова сообщали, что с 2023 года адвокатами предпринимателя получено 10 решений и судебных запретов в отношении изданий, которые приписывали Усманову недвижимость и различное имущество в ФРГ, в действительности же данное имущество находится в безотзывных трастах и принадлежит их управляющим - независимым трасти. Также подписано около 40 заявлений о прекращении противоправных действий, сотни СМИ удалили или скорректировали свои сообщения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель Усманова, бизнесмен в мае выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может называть его владельцем яхты Dilbar. Mediahuis Luxembourg – ведущий люксембургский издательский дом, в его портфолио входят такие газеты и порталы, как Luxemburger Wort, Luxembourg Times и другие. Тогда Штайнхёфель, представляющий интересы Усманова, заявлял, что несмотря на правовую несостоятельность, а также на то, что эти статьи впоследствии были удалены или скорректированы, они, тем не менее, были упомянуты в материалах расследований и документах ЕС о санкциях, направленных против Усманова. Как заявил позже Штайнхёфель РИА Новости, "тот факт, что прокуратура и санкционирующие органы ЕС опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ, вызывает серьезную озабоченность по поводу процессуальных нарушений". По его словам, "они представляют собой явное злоупотребление полномочиями и потенциальное нарушение процессуальных прав, решения, принятые на основе таких небезупречных источников, лишены как юридической, так и моральной легитимности".

в мире, германия, алишер усманов, евросоюз