ЕС ускорит снятие пошлин на американские промтовары, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин промтовары США
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Евросоюз ускорит снятие пошлин на американские промтовары, удовлетворяя тем самым требование президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг.
"Евросоюз попытается ускорить принятие до конца недели законодательства об отмене всех пошлин на промышленные товары из США. Это требование выдвинул президент Дональд Трамп (как условие того - ред.), что США снизят пошлины на экспорт автомобилей из Евросоюза", - следует из публикации.
В материале отмечается, что по соглашению между Вашингтоном и Брюсселем пошлины на продукцию автомобилестроения стран Евросоюза в размере 27,5% будут снижены до 15% только в том случае, если Европа удовлетворит требования Белого дома по промтоварам. Также Блумберг указывает на то, что дополнительно Еврокомиссия введет преференциальные пошлины на ряд товаров сельского хозяйства и морепродуктов из США.
В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.