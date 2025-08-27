https://ria.ru/20250827/es-2037777594.html

СМИ: в ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Издание Politico пишет со ссылкой на неназванных дипломатов, что в Евросоюзе надеются на то, что тупиковую ситуацию вокруг вступления Украины в блок получится разрешить в ближайшие месяцы из-за оказания давления на Венгрию. "Два дипломата выразили надежду, что тупиковая ситуация вокруг вступления Украины (в ЕС - ред.) может быть преодолена в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт", - говорится в сообщении. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России". В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз, politico, вооруженные силы украины