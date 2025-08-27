Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 27.08.2025 (обновлено: 19:55 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/dtp-2037939507.html
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека - РИА Новости, 27.08.2025
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:30:00+03:00
2025-08-27T19:55:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037938372_0:60:743:478_1920x0_80_0_0_aabb0ece9923bce0a35176f4391c3a81.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале."Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место", — говорится в сообщении. Двух пострадавших госпитализировали в НМИЦ имени Пирогова, третьего — в Боткинскую больницу.Столичный дептранс сообщал, что авария произошла в районе Поклонной горы. Четыре полосы из пяти в сторону центра оказались заблокированы.
https://ria.ru/20250826/jahta-2037664883.html
кутузовский проспект
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037938372_0:0:716:537_1920x0_80_0_0_4d0ad014d1eb8aee4e3218ba800151fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кутузовский проспект, москва, россия, дтп
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Россия, ДТП
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека

Три человека пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

© Московская медицина/TelegramДТП на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Московская медицина/Telegram
ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.
"Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место", — говорится в сообщении.
Двух пострадавших госпитализировали в НМИЦ имени Пирогова, третьего — в Боткинскую больницу.
Столичный дептранс сообщал, что авария произошла в районе Поклонной горы. Четыре полосы из пяти в сторону центра оказались заблокированы.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Подмосковье яхта застряла под эстакадой
26 августа, 14:34
 
ПроисшествияКутузовский проспектМоскваРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала