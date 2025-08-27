https://ria.ru/20250827/dtp-2037939507.html
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
2025-08-27T18:30:00+03:00
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале."Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место", — говорится в сообщении. Двух пострадавших госпитализировали в НМИЦ имени Пирогова, третьего — в Боткинскую больницу.Столичный дептранс сообщал, что авария произошла в районе Поклонной горы. Четыре полосы из пяти в сторону центра оказались заблокированы.
