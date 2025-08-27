Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли более ста украинских дронов в качестве трофеев в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 27.08.2025 (обновлено: 20:03 27.08.2025)
ВС России взяли более ста украинских дронов в качестве трофеев в ДНР
ВС России взяли более ста украинских дронов в качестве трофеев в ДНР
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления взяты в качестве трофеев в ДНР российскими военными из группировки войск "Запад", сообщили РИА Новости в силовых структурах.Как стало известно ранее, под Колодезями взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ — всего девять человек. Видео с пленными украинскими операторами БПЛА передано в распоряжение агентства."При сдавшихся было все оборудование, оно захвачено в работоспособном состоянии: наземные устройства управления БПЛА иностранного производства, ретрансляторы, средства связи, более 100 ударных FPV-дронов, большое количество боекомплекта", — сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления взяты в качестве трофеев в ДНР российскими военными из группировки войск "Запад", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как стало известно ранее, под Колодезями взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ — всего девять человек. Видео с пленными украинскими операторами БПЛА передано в распоряжение агентства.
"При сдавшихся было все оборудование, оно захвачено в работоспособном состоянии: наземные устройства управления БПЛА иностранного производства, ретрансляторы, средства связи, более 100 ударных FPV-дронов, большое количество боекомплекта", — сказал собеседник агентства.
