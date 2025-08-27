https://ria.ru/20250827/drony-2037890607.html
ВС России взяли более ста украинских дронов в качестве трофеев в ДНР
ВС России взяли более ста украинских дронов в качестве трофеев в ДНР
Более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления взяты в качестве трофеев в ДНР российскими военными из группировки войск "Запад", сообщили РИА
2025-08-27T15:17:00+03:00
2025-08-27T15:17:00+03:00
2025-08-27T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более 100 ударных FPV-дронов ВСУ и иностранные системы управления взяты в качестве трофеев в ДНР российскими военными из группировки войск "Запад", сообщили РИА Новости в силовых структурах.Как стало известно ранее, под Колодезями взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ — всего девять человек. Видео с пленными украинскими операторами БПЛА передано в распоряжение агентства."При сдавшихся было все оборудование, оно захвачено в работоспособном состоянии: наземные устройства управления БПЛА иностранного производства, ретрансляторы, средства связи, более 100 ударных FPV-дронов, большое количество боекомплекта", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
