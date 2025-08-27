https://ria.ru/20250827/dron-2037978603.html

Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР

2025-08-27T22:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

происшествия

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки, в результате этого возник пожар в одном из частных жилых домов, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Удар дрона-камикадзе пришелся по Центрально-городскому району Макеевки. В результате атаки украинского беспилотника возникло возгорание в одном из частных жилых домов", - говорится в сообщении.

2025

Новости

