Рейтинг@Mail.ru
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 27.08.2025 (обновлено: 22:56 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/dron-2037978603.html
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки, в результате этого возник пожар в одном из частных жилых домов, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T22:55:00+03:00
2025-08-27T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки, в результате этого возник пожар в одном из частных жилых домов, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Удар дрона-камикадзе пришелся по Центрально-городскому району Макеевки. В результате атаки украинского беспилотника возникло возгорание в одном из частных жилых домов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР

При атаке дрона ВСУ на центр Макеевки загорелся частный дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки, в результате этого возник пожар в одном из частных жилых домов, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Удар дрона-камикадзе пришелся по Центрально-городскому району Макеевки. В результате атаки украинского беспилотника возникло возгорание в одном из частных жилых домов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала