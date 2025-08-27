https://ria.ru/20250827/dron-2037978603.html
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки, в результате этого возник пожар в одном из частных жилых домов, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T22:55:00+03:00
2025-08-27T22:55:00+03:00
2025-08-27T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки, в результате этого возник пожар в одном из частных жилых домов, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Удар дрона-камикадзе пришелся по Центрально-городскому району Макеевки. В результате атаки украинского беспилотника возникло возгорание в одном из частных жилых домов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Ударный дрон ВСУ атаковал центр Макеевки в ДНР
При атаке дрона ВСУ на центр Макеевки загорелся частный дом